Kepez'te Sömestir Festivali Başladı: Dört Gün Boyunca Çocuk Etkinlikleri

Kepez Belediyesi'nin Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki Sömestir Festivali, dört gün boyunca çocuklara tiyatro, müzik, atölye ve oyunlarla dolu program sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:45
Kepez'te Sömestir Festivali Başladı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öğrencilere yarıyıl hediyesi Sömestir Festivali, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Kepez Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği festival, dört gün boyunca devam edecek.

İlk Gün: Gösteriler ve Sahne Sanatları

Festivalin ilk gününde sahnelenen illüzyon gösterisi çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı. Bubble show ve maskot show miniklerin yüzünü güldürdü. Mimar Sinan Akademi Modern Dans Topluluğu'nun çocuk grubu gösterisi büyük beğeni topladı.

Kepez Belediyesi, çocukları kültür ve sanatla buluşturdu. Kepez Kent Tiyatrosu, sokakta yaşayan üç arkadaşın cesaret, bilgi ve tutkuyla dolu macerasını konu alan "Dilek Elması" oyununu sergiledi. Kepez Kent Orkestrası ise çocuklara eğlenceli ve neşeli bir müzik deneyimi sundu.

Eğlence Alanları ve Atölyeler

Festival alanında kurulan oyun ve eğlence ekipmanları çocukların ilgisini çekti. Mickey kaydırak, oyun zıp zıp, sirk temalı zıp zıp, şutgol penaltı, dart, basket, dev kaydırak, fileli zıp zıp, rocket zıp zıp, gladyatör parkuru, timsah oyun alanı, baseball ve rodeo gibi aktiviteler yoğun ilgi gördü.

Ayrıca çocuklar için atölye çalışmaları düzenlendi. Sevimli Çoraplar Atölyesi, Tavşan Kukla Atölyesi, Ahşap Figürler, Kağıttan Çini Tasarım Atölyesi gibi etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Başkanın Mesajı

Mesut Kocagöz: "Çocuklarımız yoğun bir eğitim dönemini geride bıraktı. Her çocuk bu tatil günlerinde dinlenirken, bir yandan da eğlenmeli Bu festivalde tiyatrodan müziğe, oyun alanlarından atölyelere kadar birbirinden renkli etkinliklerle çocuklarımızın güzel tatil hatıraları biriktirmelerini istiyoruz"

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

