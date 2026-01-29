Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 2026 Ocak ayı çalışmaları, İl Müdürü Ömer Faruk Ergün başkanlığında değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:57
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantı Gündemi ve Katılım

Toplantı, İl Müdürü Ömer Faruk Ergün başkanlığında İl Müdürlüğü hizmet binası'nda gerçekleştirildi. Değerlendirme oturumunda Ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalar ele alındı.

Değerlendirme ve İstişareler

Toplantıda ayrıca devam eden ve planlanan projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunularak öncelikler ve takip edilecek adımlar tartışıldı.

ELAZIĞ’DA HİZMET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

ELAZIĞ’DA HİZMET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

ELAZIĞ’DA HİZMET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyyübiye'de Robotik Kodlama Kayıtları Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde Devam Ediyor
2
Kütahya'da 90 bin 373 Öğrencinin Karne Heyecanı
3
ALKÜ, Endonezya’da 12 Üniversiteyle İş Birliği İçin Mutabakat İmzaladı
4
Muğla'da Ara Tatil Renklendi: Muğla Büyükşehir'den Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri
5
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı
6
Kepez'te Sömestir Festivali Başladı: Dört Gün Boyunca Çocuk Etkinlikleri
7
Türkiye, QS Avrupa Üniversiteleri 2026'da 23 Üniversiteyle İlk 500'de

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları