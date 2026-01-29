Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantı Gündemi ve Katılım

Toplantı, İl Müdürü Ömer Faruk Ergün başkanlığında İl Müdürlüğü hizmet binası'nda gerçekleştirildi. Değerlendirme oturumunda Ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalar ele alındı.

Değerlendirme ve İstişareler

Toplantıda ayrıca devam eden ve planlanan projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunularak öncelikler ve takip edilecek adımlar tartışıldı.

ELAZIĞ’DA HİZMET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI