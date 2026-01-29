Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Bölgenin Nitelikli İş Gücünü Yetiştiriyor

Artan öğrenci sayısı ve genişleyen alanlarla istihdama doğrudan katkı

Bitlis’in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü eğitim faaliyetleriyle bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor.

Merkez, 2017 yılında Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitime başladı. 2018 yılı Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı tahsisiyle, daha önce Tatvan Sosyal Bilimler Lisesi olarak hizmet veren binaya taşınarak bağımsız yapıya kavuştu.

2023 yılı Ekim ayında yayımlanan genelge ile bağımsız mesleki eğitim merkezlerine ilginin artması sonucu Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenci sayıları dikkat çekici şekilde yükseldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 890 olan öğrenci sayısı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 979'a ulaştı. Talebin artmasıyla yeni sınıflar açıldı, öğretmen kadrosu güçlendirildi; merkezde halen okul müdürü, 5 müdür yardımcısı, 22 öğretmen ve 1 memur görev yapıyor, sınıf sayısı 28'e çıktı.

Başvurular değerlendirilirken şartları uygun adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuluyor. Bugüne kadar merkez tarafından verilen belgeler arasında 1.401 kalfalık, 1.631 ustalık, 1.105 usta öğreticilik belgesi ile 456 diploma bulunuyor.

Merkezden mezun olan öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda ustalık belgesi alarak doğrudan iş hayatına katılıyor. Bu süreç hem bölgenin ihtiyaç duyduğu ustaların yetişmesini sağlıyor hem de çeşitli alanlardaki ara eleman açığını kapatıyor. Öğrencilerin yetiştirilmesinde görev alan usta ve işyerlerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet desteği veriliyor.

Tatvan ve bölge halkının talepleri doğrultusunda merkezde 14 alan ve 45 dalda mesleki eğitim sunuluyor. Ayakkabı ve saraciye teknolojisinden bilişim teknolojilerine, motorlu araçlar teknolojisinden yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen eğitimler, doğrudan istihdama katkı sağlıyor.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi’nin ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Kaymakam Demirer, "Mesleki eğitim merkezleri; gençlerimizin meslek sahibi olarak üretime katılmalarını sağlıyor. Tatvan Mesleki Eğitim Merkezimiz, artan öğrenci sayısı, güçlü eğitim kadrosu ve geniş alan yelpazesiyle ilçemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamada önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Kaymakam Demirer, merkezin elde ettiği başarının arkasında okul yönetimi, eğitim kadrosu, usta öğreticiler ve iş birlikleri bulunan işletmeler olduğunu belirterek, "Bu başarıda emeği geçen başta okul yönetimi olmak üzere tüm eğitim kadromuza, usta öğreticilerimize ve iş birliği içinde çalışılan işletmelere teşekkür ediyor, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezimizin çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

