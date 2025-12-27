Pehlivanköy'de Lise Öğrencilerine "Trafik Dedektifleri" Eğitimi

Trafik bilinci yerel düzeyde güçlendirildi

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde trafik bilincinin artırılması amacıyla lise öğrencilerine yönelik "Trafik Dedektifleri" eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere trafik kuralları, yaya ve sürücü sorumlulukları ile güvenli ulaşım konularında bilgiler aktarıldı.

Trafik Büro Amirliği personelleri tarafından verilen eğitimde, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafik işaret ve levhalarının anlamları, hız sınırlarına uyulması ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Öğrencilerin aktif katılım sağladığı eğitimde, trafikte karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.

Yetkililer, erken yaşta verilen trafik eğitimlerinin kalıcı farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Trafik Dedektifleri" projesiyle öğrencilerin hem bilinçli birer birey hem de çevrelerine örnek olmalarının hedeflendiğini ifade etti.

