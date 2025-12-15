Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme: 191 Kursta 4 bin 802 Kursiyer

Niğde'de hayat boyu öğrenmeye yoğun ilgi: 191 kurs ve 4 bin 802 kursiyer

Niğde'de hayat boyu öğrenme faaliyetleri hızlı bir şekilde yayılıyor. Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren açılan kurslara vatandaşlardan yoğun ilgi geldi; toplam 191 farklı kursta 4 bin 802 kursiyer kayıtlı.

Halk Eğitimi Merkezi, hizmetlerini yalnızca il merkezinde değil, köy ve kasaba ayrımı gözetmeksizin ilin her noktasında sürdürüyor. Merkez, başvuru yapan vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaşmayı ve ihtiyaç duyulan her yerde kurs açmayı hedefliyor.

Açıklama ve kurs çeşitleri

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, amaçlarının başvuru yapan kursiyerlere en kısa sürede ulaşmak ve ihtiyaç duyulan her yerde kurs açmak olduğunu vurguladı. Çetin, "Eylül 2025’ten itibaren 191 kurs açtık ve bu kurslara 4 bin 802 kursiyerimiz kaydoldu. Sistemimize başvuran vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşarak nerede ihtiyaç varsa orada kurslarımızı hayata geçiriyoruz. Köy ya da kasaba ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Merkezde sunulan kurslar arasında okuma yazma kursları, seramik, diksiyon, cam boncuk, giyim üretim ve el sanatları gibi alanlar yer alıyor ve bu kurslarla hem bireysel gelişim hem de mesleki beceri kazandırma hedefleniyor.

İstihdama yönelik eğitim ve somut kazanımlar

Çetin, kursların önemli bir bölümünün istihdama yönelik olduğunu belirterek, kursiyerlerin edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde kurs bitiminde kendi işlerini kurabildiklerine dikkat çekti. "Sazlıca’da ve il merkezinde dikiş-nakış kurslarımızdan mezun olan kursiyerlerimizin kendi iş yerlerini açtığını görüyoruz. Bu sayede ev ekonomisine ciddi katkılar sağlanıyor. Bizim için en değerli kazanım, kursiyerlerimizin üretime ve istihdama katılmasıdır" ifadelerini kullandı.

NİĞDE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇALIŞMALARI HER GEÇEN GÜN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞIRKEN, AÇILAN KURSLARA GÖSTERİLEN YOĞUN İLGİ DİKKAT ÇEKİYOR.