Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi QS Europe 2026'da İlk Kez Listede

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi QS Europe 2026'ya İlk Kez Girdi

Uluslararası sıralamada 701-900 bandı, Türkiye'de 50'nci sıra

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), tarihinde ilk kez dünyanın saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan QS World University Rankings: Europe 2026 listesinde yer alma başarısı gösterdi.

Avrupa genelinde değerlendirilen yükseköğretim kurumları arasında 701-900 bandında yer alan NÖHÜ, Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında ise 50'nci sırada bulunuyor. QS Europe 2026 kapsamında 42 Avrupa ülkesinden toplam 958 üniversite değerlendirilirken, Türkiye'den 107 üniversite listeye girmeyi başardı.

Üniversite, çok boyutlu göstergelerle yapılan değerlendirmede önemli performanslar sergiledi. NÖHÜ akademik itibar göstergesinde 12’nci, uluslararası araştırma ağında 13’üncü, öğretim üyesi-öğrenci oranında 13’üncü, fakülte başına makale sayısında 14’üncü ve atıf başına düşen yayın alanında 19’uncu sırada yer aldı.

Performansıyla dikkat çeken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; sürdürülebilirlik, akademik itibar ve atıf başına düşen yayın sayısı alanlarında elde ettiği puanlarla uluslararası ölçekteki gelişimini ortaya koydu. Sürdürülebilirlik göstergesinde 44,6 puan alan Üniversite, çevresel ve sosyal etki odaklı çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü gösterdi.

Araştırma performansına ilişkin verilerde ise NÖHÜ, 2019-2023 yılları arasında Scopus indeksli 18 bini aşkın yayına imza atarken, 2019-2024 döneminde 23 binin üzerinde atıf alarak bilimsel üretkenliğini istikrarlı biçimde artırdığını ortaya koydu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, QS Europe 2026 sıralamasında ilk kez yer almanın önemli bir başarı olduğunu belirterek, bu sonucun üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirdiğini ifade etti. Rektör Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak hem yükselmeye hem de şehrimizi ve bölgemizi yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki huzurlu çalışma ortamı ve kurumsal aidiyetle daha nice başarılara birlikte imza atacağız".

