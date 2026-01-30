Emirdağ'da 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' Yeniköy'de İlgi Gördü

Yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinlikte gençler hem öğrendi hem eğlendi

Afyonkarahisar Emirdağ Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, yarıyıl tatilinde olan öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı’ Yeniköy’de gerçekleştirildi. Yeniköy’de camide düzenlenen etkinlik, gençlerin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Programa Emirdağ Müftüsü Cihan Eker, vaiz Faik Kökçek ile manevi danışmanlar Ali İhsan Akar ve Yusuf İçel katıldı. Etkinliği hazırlayan isimler arasında Yeniköy İmam Hatibi İbrahim Kurt yer aldı ve programa çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi.

Program, Müftü Eker’in öğle namazını kıldırmasıyla başladı. Namazın ardından gençlere yönelik eğitici paylaşımlar sunuldu; çeşitli oyunlar ve etkinliklerle neşeli anlar yaşandı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Diyanet Çocuk Dergisi, hediyeler ve ikramlar takdim edildi. Organizasyon, katılımcılara hem manevi hem sosyal açıdan verimli bir ara tatil deneyimi sundu.

YENİKÖY’DE ‘GENÇLİĞE DEĞER ARA DÖNEM KAMPI’ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN İLGİ GÖRDÜ