Türkiye’de İlk: Yapay Zeka Destekli Öğrenci Başarı Takip Sistemi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden Türkiye’de bir ilk

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye’nin ilk "Yapay Zeka Destekli Öğrenci Başarı Analizi Sistemi"ni geliştirdi. Sistem, eğitim programlarının güncelliğini korurken; öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimlerinin mezuniyete kadar veri tabanlı izlenmesini sağlıyor.

YÖK vizyonuyla uyumlu dönüşüm

Sistem, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" vizyonu doğrultusunda tasarlandı ve yükseköğretimin dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüme uyum sağlamasını hedefliyor. Yapay zeka, program tasarımından derslerin verilme ve değerlendirilmesine kadar tüm süreçlerde akademisyenlere karar destek mekanizması olarak hizmet verecek.

Kişiselleştirilmiş öğrenmeye geçiş

Sistem, öğrencilerin kazanımlarını kişiselleştiriyor. Kazanımlar, önceki haftalarda yapılan ve kaydedilen aktivite ile sınav verileri yapay zeka tarafından analiz edilerek her öğrencinin ders kazanımlarını hangi düzeyde başardığı belirleniyor. Sonraki haftalar için öğrenciye özel ödev, telafi çalışmaları ve destekleyici öğrenme önerileri sunuluyor.

Nasıl çalışıyor?

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas sistemin işleyişini şöyle özetledi: Her dersin kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler net olarak tanımlanıyor. Bu kazanımların hangi derslerle, hangi üniversite içi ya da dışı faaliyetlerle ve hangi yöntemlerle elde edileceği sistemde yer alıyor ve sürekli güncelleniyor. Mezuniyet aşamasında öğrencinin üniversitenin garanti ettiği bilgi, beceri ve yetkinliklere ne ölçüde ulaştığı açık şekilde görülebilecek.

Ölçme, değerlendirme ve sürekli izleme

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yapay zekanın öğrenciyi pasifleştiren değil, aktif öğrenmeyi destekleyen bir araç olduğunu vurguladı: "Öğrencinin sınıf içinde dersin 3’te 2’sini aktif geçirmesini hedefliyoruz. İnceleme, araştırma, sunum, rapor hazırlama gibi faaliyetlerle dersler interaktif yürütülecek. Yapay zeka burada ölçme, değerlendirme ve gelişim takibini yapacak."

Mezuniyet öncesi eksikler tamamlanacak

Elmas, sistemin mezuniyet öncesinde öğrencinin eksikliklerini tespit edip tamamlamayı amaçladığını belirterek, "Öğrenci mezun olmadan önce, dünyaca kabul edilen bilgi, beceri ve yetkinliklere hangi oranda sahip olduğunu göreceğiz. Eksik kalan yönlerini yine yapay zeka desteğiyle ve akademik geri bildirimlerle tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Sistem ayrıca bireysel ve kişiselleştirilmiş öğrenmeye uygun şekilde tasarlandı.

Karar desteği; nihai karar akademisyende

Prof. Dr. Elmas, sistemin bir karar destek mekanizması olduğunu ve nihai sorumluluğun akademisyenlere ait olduğunu vurguladı: "Bu bir karar destek sistemidir. Nihai karar her zaman akademisyene aittir. Sistem öğretim üyelerinin işini kolaylaştırırken, aynı zamanda daha fazla akademik hakimiyet gerektiriyor." Akademisyenler, öğrencinin hangi konuda eksiği olduğunu net görerek süreci yönetecek.

Üniversitenin vizyonu ve yerli ürün vurgusu

Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise sistemin dünyadaki değişim ve yeniliklere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür inovatif gelişmelere destek vereceklerini söyledi. Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak ismimizin de taşıdığı teknoloji vurgusuna uygun bir adım attık. Bu yönüyle özgün ve yerli bir üründür" ifadelerini kullandı ve üniversitenin sistematik olarak uygulayan ilk üniversite olma özelliğine dikkat çekti.

