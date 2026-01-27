Nilüfer Belediyesi'nde 'Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi' — AKUT ve TBB İşbirliği

Nilüfer Belediyesi'nde 'Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi'

Nilüfer Belediyesi, personelinin afetlere karşı hazırlığını artırmak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve AKUT Vakfı iş birliğiyle "Temel Afet Bilinçlendirme Eğitimi" düzenledi.

Eğitimin içeriği

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen eğitimde belediyenin farklı birimlerinden çok sayıda personel katıldı. Alanında uzman AKUT Vakfı eğitmenleri; deprem, yangın ve sel gibi afet türlerine yönelik ön hazırlıklar, afet anında uygulanması gereken doğru davranış modelleri ve afet sonrasındaki ilk müdahale süreçlerini detaylı şekilde anlattı.

Amaç ve yetkinlik

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz eğitime katılarak afet bilincinin kurum kültürü haline gelmesinin önemine vurgu yaptı. Karagöz, "Coğrafyamızın bir gerçeği olan afetlere karşı hazırlıklı olmak, bizim için bir tercih değil hayati bir zorunluluktur. Çalışma arkadaşlarımızın, muhtemel bir afet anında panik yapmadan, hem kendisini hem de çevresini koruyacak doğru bilgiye sahip olmasını çok önemsiyoruz. Personelimizin yetkinliğini artıracak bu tür bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

