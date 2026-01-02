DOLAR
NÖHÜ Biyoteknoloji Kulübü MTKB Platformuna Resmen Üye Oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Biyoteknoloji Kulübü'nün MTKB üyeliği kabul edildi; bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki görünürlüğü artırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:28
Üyelik başvurusu kabul edildi, üniversitenin teknoloji ve girişimcilik görünürlüğü güçlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Kulüpler Birliği (MTKB) Platformuna yönelik üyelik başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Bu çerçevede Biyoteknoloji Kulübünün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adına yaptığı başvuru kabul edilerek platform üyeliği onaylandı.

MTKB, Türkiye genelinde üniversitelerde faaliyet gösteren teknoloji ve teknoloji girişimciliği odaklı öğrenci kulüplerini ortak bir çatı altında topluyor. Platformun amaçları arasında kulüplerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmalarının oluşturulması ve kulüpler arası iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yürütülen Milli Teknoloji hamlesi kapsamında, MTKB aracılığıyla üniversiteli gençlerin ülkenin kalkınma hedefleriyle buluşturulması hedefleniyor. Bu süreçte geleceğin teknoloji liderlerinin ve farklı disiplinlerde uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesi destekleniyor.

Biyoteknoloji Kulübünün MTKB platformuna dahil olmasıyla birlikte, üniversitenin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki görünürlüğünün artması ve öğrenci odaklı çalışmaların daha güçlü bir zeminde yürütülmesi bekleniyor.

Kulübün akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Tuba Artan Onat yürütürken, kulüp başkanlığını Muhammet Yavuzhan Sezer üstleniyor.

