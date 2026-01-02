Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Yöneticinin Rolü ve Medeniyet Tasavvuru

Eskişehir'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' masaya yatırıldı

Programın odağı: Yönetici rolü, kurum inşası ve medeniyet anlayışı

Eskişehir'de gerçekleştirilen programda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya katılımcılarla bir araya gelerek 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında yöneticilerin sorumluluklarını ve eğitimdeki öncelikleri ele aldı.

Programda, yeni müfredat sürecinde eğitim yöneticilerinin üstlendiği görevler, okul kültürünün güçlendirilmesi ve medeniyet bilinci konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. MEB Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yöneticilerin eğitimdeki sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

Başkan Kaya, 'Türkiye Yüzyılı''na yakışan bir eğitim anlayışının inşasında yöneticilerin rehberliğinin kritik bir rol üstlendiğini vurguladı ve bu anlayışın kurumların güçlendirilmesiyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul müdürleri katıldı. Katılımcılar, modelin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yerel düzeyde işbirliği ve uygulama stratejilerini tartıştı.

