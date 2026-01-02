DOLAR
BARÜ'nün 6 Ön Lisans Programı MEDEK Tarafından Akredite Edildi

Bartın Üniversitesi'nin 6 ön lisans programı MEDEK değerlendirmesi sonucu akredite edildi; beş program 4 yıl, Bilgisayar Programcılığı 2 yıl süreyle onay aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:19
Bartın Üniversitesinin (BARÜ) kalite yolculuğu, meslek yüksekokullarındaki ön lisans programlarının akreditasyon başarılarıyla sürüyor. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda toplam 6 program akreditasyon belgesi aldı.

Akreditasyon kapsamı

Programlar; eğitim müfredatı, teknik altyapı, akademik kadro ve uygulama olanakları gibi kriterler çerçevesinde MEDEK tarafından incelendi. Bu kapsamda Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bilgisayar Programcılığı Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yer alan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, Evde Hasta Bakımı Programı, İlk ve Acil Yardım Programı akredite edildi.

Süre ve sonuçlar

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, Evde Hasta Bakımı Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İlk ve Acil Yardım Programı ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 4 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Bilgisayar Programcılığı Programı ise 2 yıl süreyle akredite edildi.

Rektörün değerlendirmesi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversitemizin meslek yüksekokulları bünyesindeki programlarımızın akredite edilmesi eğitim kalitemizin tescillenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bartın Meslek Yüksekokulumuz ve Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdaki programlarımızın akreditasyon belgesi alması kalite odaklı yaklaşımımızın bir göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

