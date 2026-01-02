DOLAR
Uluslararası Öğrencilerden Üniversite Harçlarında İndirim Talebi

ES-UDER Başkanı Şükrü Özer, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yüksek harçlar nedeniyle zorlandığını belirterek yetkililerden indirim talep etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:12
ES-UDER Başkanı Şükrü Özer çağrı yaptı

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER) Başkanı Şükrü Özer, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin üniversite harçlarını ödemekte zorlandıklarını belirterek yetkililerden indirim talep etti.

Özer, ülke genelindeki üniversitelerde 360 binin üzerinde uluslararası öğrenci bulunduğunu vurguladı. Bunlardan sadece yüzde 5'inin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye burslusu olarak eğitim gördüğünü, geriye kalan yüzde 95'inin ise kendi imkânlarıyla eğitimine devam ettiğini aktardı.

Özer, öğrencilerin içinde bulundukları duruma dikkat çekerek, Eskişehir örneğini paylaştı: "Her birisi mezun olduklarında ülkelerine gönül elçilerimiz olarak dönecek bu öğrenciler için harçlarda indirim talep ediyoruz"

Dernek başkanının açıklamasında yer alan verilere göre Eskişehir'deki üniversitelerde 14 bine yakın uluslararası öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Özer, özellikle kendi imkânlarıyla gelen öğrencilerin hem genel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de artan okul harçlarını ödemekte zorlandıklarını, bunun bazı öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakıp ülkelerine dönmelerine yol açtığını söyledi.

Özer, harç tutarlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Eskişehir’deki üniversitelerde en ucuz bölüm harcı senelik 100 bin lirayı, Tıp Fakültesi ve benzeri bölümlerin yıllık harcı ise 400 bini geçmektedir."

Dernek başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim için ülkemizi tercih eden öğrencilerin çoğunun aile ekonomisi ya orta ya da daha aşağıdadır. Bu çocuklar ülkemizi tarih bağlar, kültürel bağlar nedeni ile ya kendileri ya da aile büyüklerinin tercihi ile gelmişlerdir. Artan okul harçlarından üniversite yönetimleri haberdardır, ama çözüm yok maalesef bulunamamaktadır. Dernek olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve yetkililerden isteğimiz, bu çocuklar hepimizin, ülkemizin ve dünyanın geleceğidir. Bazı çocuklar geceleri zor şartlarda çalışarak gündüzleri eğitimlerine devam etmektedirler. Bizlerin misafirleri olan bu öğrencilere okul harçlarında indirim yapılır ise çocuklar daha çok başarılır olur, okullarını bırakmazlar ve ülkelerinden başka ülkelere gidecek olan öğrencileri ülkemize yönlendirirler. Bu çocukların her birisi mezun olduklarında ülkelerine gönül elçilerimiz olarak döneceklerdir"

Özer, taleplerinin hem öğrencilerin eğitim devamlılığını sağlamak hem de Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki cazibesini korumak amacı taşıdığını belirtti.

