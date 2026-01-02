DOLAR
Köyceğiz MYO Ormancılık Öğrencileri Zeytinalanı'nda Uygulamalı Arazi Eğitimi

Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Ormancılık öğrencileri Zeytinalanı Orman Deposu'nda depo yönetimi, sınıflandırma ve sevkiyat konularında uygulamalı arazi eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:51
Teori sahada pratiğe dönüştü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde eğitim gören Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri, Zeytinalanı Orman Deposunda kapsamlı bir arazi çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri saha koşullarında uygulama fırsatı buldu.

Uygulama, Mekanizasyon ve Transport Tekniği ile Ormancılıkta İş Bilgisi dersleri kapsamında yürütüldü. Çalışmalar, derslerden sorumlu Öğr. Gör. Dr. Halit Büyüksakallı ile depo şefi Fettah Bozok rehberliğinde gerçekleştirildi.

Arazi çalışmasında öğrenciler; orman ürünlerinin depolanması, depo düzeni, istifleme, sınıflandırma, sevkiyat ve stok yönetimi gibi depo operasyonlarının tüm aşamalarını yerinde inceledi. Bu sayede teorik bilgiler sahada pekiştirildi ve mesleki beceriler geliştirildi.

Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, çalışmanın gerçekleştirilmesinde sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı Depo Şefi Fettah Bozok ile depo çalışanlarına teşekkür etti. Eğitim etkinliği, öğrencilerin profesyonel deneyim kazanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

