NÖHÜ'de Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Merkezi Kuruldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, yapay zeka destekli projeler ve dijital iletişim odaklı araştırmalar için 'Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları' merkezini kurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:54
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde yeni medya, dijital iletişim ve medya ekosistemi üzerine disiplinler arası araştırmalar yürütmek amacıyla 'Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu.

Merkez, yapay zeka destekli iletişim, dijital içerik üretimi, dezenformasyonla mücadele ve medya okuryazarlığı gibi alanlarda projeler geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca merkez; yerel medya kuruluşları, teknoloji firmaları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak akademi, sektör ve toplum arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Merkezin diğer hedefleri arasında iletişim alanında yenilikçi araştırmalar yürütmek, dijital medya teknolojilerini akademik üretimle buluşturmak ve bölgesel-toplumsal katkıyı artırmak yer alıyor.

Dijital iletişim çağının ihtiyaçlarını gözetiyoruz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, merkezin öğrencilere ve akademisyenlere uygulama temelli eğitim, araştırma ve proje imkanı sağlayacağını belirtti. Uslu, "Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişim alanında yenilikçi bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu merkez, üniversitemizin iletişim alanındaki potansiyelini güçlendirecek ve Niğde’nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunacaktır" dedi.

