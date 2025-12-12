Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası Etkinliği

Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası Coşkusu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen programda yerli malının önemi ön plana çıkarıldı. Etkinlik, okulun "Yeşil Vatan" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi ve yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Protokol ve katılımcılar

Programda ev sahibi okul müdürü Hatice Kıvrak ile birlikte Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Ali Karacaoğlu, okul aile birliği üyeleri, veliler ve öğrenciler yer aldı.

Sergi ve gösteriler

Etkinlik alanında açılan sergide, yörede yetişen sebze ve meyveler ile el emeği ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Protokol üyelerine ürünler hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere yerli malının önemini anlatmak amacıyla Hacivat-Karagöz oyunu da sahnelendi; minik öğrenciler gösteri sırasında büyük heyecan yaşadı.

Kaymakam Kan'ın sağlıklı beslenme vurgusu

Etkinlikte konuşan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, emeği geçenlere teşekkür ederek özellikle çocukların paketli gıdalardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Kan, programda şu sözlere yer verdi: "Okulumuz çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Gördük ki çok eğleniyorlar. Çocuklarımız tamamen annelerinin yaptığı ürünlerle besleniyor. Biliyorsunuz çocuklarımızın paketli ürünlerden uzak durmalarını istiyoruz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini istiyoruz. Onun için Nazilli’mizde yetişen doğal ürünlerle beslensinler. Bu programı düzenledikleri için milli eğitim camiamıza, çocuklarımıza doğal ürünleri, sağlıklı beslenmeyi öğrettikleri için teşekkür ediyorum. Bir teşekkürde velilerimize çünkü bu okul ve veli işbirliğiyle hazırlanmış bir programdı. Çok keyifli ve güzeldi"

Okul müdürü Hatice Kıvrak da etkinlik hakkında katılımcılara bilgi verip, programa destek verenlere teşekkür etti. Etkinlik, yerel ürünlerin tanıtımı ve sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşta kazandırılması amacıyla olumlu geri dönüşler aldı.

