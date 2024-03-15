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O illerde 18 Mart'ta okullar tatil! MEB'den milyonlarca öğrenciyi sevindiren karar

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 109'uncu yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. 18 Mart Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale Valisi açıklama yaptı. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 18:21
O illerde 18 Mart'ta okullar tatil! MEB'den milyonlarca öğrenciyi sevindiren karar

Bu yıl 18 Mart'ta Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nü ve Çanakkale Donanması'nın zaferinin 109'uncu yıl dönümünü kutlayacağız.

okul

Çanakkale'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'uncu yılı yaklaşırken, kentteki okullarda bu anlamlı gün için hazırlıklar sürüyor.

Çanakkale Valiliği'nin açıklamasına göre, 18 Mart Pazartesi günü tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verilecek. Bu karar, Çanakkale için milli mücadelenin tarihine ve önemine bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Öğrenciler bu tatilde tarihlerini daha yakından tanıma ve Çanakkale atmosferini daha derinden hissetme fırsatı buluyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin coşkusu, 18 Mart'ta öğrencilerin ve tüm vatandaşların yüreğinde yaşıyor.

Öte yandan 18 Mart'ta diğer illerde okulların 18 Mart'ta tatil olmasıyla ilişkin bir açıklama gelmedi.

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