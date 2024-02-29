Bist 100
9.193,69 1%
DOLAR
31,23 0,09%
EURO
33,84 -0,08%
ALTIN
2.042,3 0,59%

Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda

Şubat ayının 29 çekmesi ve birinci günün cuma gününe denk gelmesi, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin normalden daha erken ödenmesini sağladı. Artık öğretmenler, ek ders ücretlerini 4 Mart Pazartesi gününe kadar hesaplarında görebilecekler. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 18:52
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda

Öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücretleri, bu yıl Şubat ayında erken ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin ek ders ücretlerinin hesaplarına yatırılacağı tarih konusunda olumlu bir adım attı. Öğretmenler, ek ders ücretlerini 4 Mart Pazartesi gününe kadar hesaplarında görebilecekler. Detaylar ise haberimizde...

EK DERS ÜCRETLERİ NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin mesai saatleri dışında yaptıkları ek dersler karşılığında aldıkları ek ödemelerdir. Ek ders ücretleri, kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlere ödenir.

EK DERS ÜCRETLERİ

EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR VE NASIL HESAPLANIR?

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin brüt maaşlarının %25’i oranında hesaplanır. Örneğin, brüt maaşı 5.000 TL olan bir öğretmen, ayda 20 saat ek ders yaptığında, ek ders ücreti olarak 1.000 TL alır.

EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Ek ders ücretleri, normalde her ayın 5’inde ödenir. Ancak bazı aylarda, ödeme tarihi ayın 10’una kadar uzayabilir. Bu yıl Şubat ayında, ödeme tarihi 4 Mart Pazartesi günü olarak belirlendi.

EK DERS HAKKINDA

ÖĞRETMENLER ERKEN ÖDEME UYGULAMASINI NASIL KARŞILADI?

Öğretmenler, ek ders ücretlerinin erkenden ödenmesi konusunda memnun olduklarını belirttiler. İl Müdürlükleri, öğretmenlere ek ders ücretlerinin erkenden ödeneceği konusunda bilgilendirici mailler göndermeye başladı. Öğretmenler, bu uygulamanın devam etmesini ve ek ders ücretlerinin düzenli olarak ödenmesini istediklerini ifade ettiler.

İLGİLİ HABERLER

Akrep ve Yükselen Akrepler: Bu hafta ilişkilerinizde dikkatli olun! İşte Akrepler için tavsiyeler

Akrep ve Yükselen Akrepler: Bu hafta ilişkilerinizde dikkatli olun! İşte Akrepler için tavsiyeler

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tüm öğrencileri sevindiren tatil kararı çıktı! MEB'den düğün bayram ettirecek adım
2
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda
3
Eğitimde devrim niteliğinde değişiklik! Yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak?
4
Bakan Tekin’den öğretmenlere sürpriz ziyaret! Cep telefonu yasağına tam destek
5
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları başladı! Katılmak isteyenler acele edin
6
Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek
7
Okullarda proje yolsuzluğu skandalı! Projeler nasıl hazırlanıyor ve uygulanıyor?

Kovaları Mart 2024’te Para, iş ve aşkta neler bekliyor? İşte Kova burçları için tavsiyeler!

Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Mart Ayında Aşk Kapıyı Çalacak! Bu 3 Burç Aşkın Tadını Çıkaracak

Balık Burcu: Satürn’ün etkisi ile neler yaşayacak? İşte Balık burcu, Mart ayı ile ilgili tavsiyeler ve detaylar

Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Fırın temizliği için yok artık dedirten temizlik tavsiyesi! Onunla temizleyince pürüpak oluyor

Kişilik Testi: Seçtiğiniz Hamster Sizi Anlatıyor! Karakteriniz Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Oğlak Burcunu neler bekliyor? Hayaller, seyahatler ve mucizeler.. İşte Oğlak burcu ile ilgili tavsiyeler

Yay ve Yükselen Yay burcu, Satürn’ün 4. evinizdeki geçişi hayatınızı nasıl etkiliyor?

Salçanın küflenmesini engelleyen püf noktası! İçine ekleyince haftalarca bir şey olmuyor

Akrep ve Yükselen Akrepler: Bu hafta ilişkilerinizde dikkatli olun! İşte Akrepler için tavsiyeler

Terazi Burçları, gizli konularla yüzleşiyor! İşte Terazi burçlarına tavsiyeler..