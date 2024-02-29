Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda

Öğretmenlerin merakla beklediği ek ders ücretleri, bu yıl Şubat ayında erken ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin ek ders ücretlerinin hesaplarına yatırılacağı tarih konusunda olumlu bir adım attı. Öğretmenler, ek ders ücretlerini 4 Mart Pazartesi gününe kadar hesaplarında görebilecekler. Detaylar ise haberimizde...

EK DERS ÜCRETLERİ NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin mesai saatleri dışında yaptıkları ek dersler karşılığında aldıkları ek ödemelerdir. Ek ders ücretleri, kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlere ödenir.





EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR VE NASIL HESAPLANIR?

Ek ders ücretleri, öğretmenlerin brüt maaşlarının %25’i oranında hesaplanır. Örneğin, brüt maaşı 5.000 TL olan bir öğretmen, ayda 20 saat ek ders yaptığında, ek ders ücreti olarak 1.000 TL alır.

EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Ek ders ücretleri, normalde her ayın 5’inde ödenir. Ancak bazı aylarda, ödeme tarihi ayın 10’una kadar uzayabilir. Bu yıl Şubat ayında, ödeme tarihi 4 Mart Pazartesi günü olarak belirlendi.







ÖĞRETMENLER ERKEN ÖDEME UYGULAMASINI NASIL KARŞILADI?

Öğretmenler, ek ders ücretlerinin erkenden ödenmesi konusunda memnun olduklarını belirttiler. İl Müdürlükleri, öğretmenlere ek ders ücretlerinin erkenden ödeneceği konusunda bilgilendirici mailler göndermeye başladı. Öğretmenler, bu uygulamanın devam etmesini ve ek ders ücretlerinin düzenli olarak ödenmesini istediklerini ifade ettiler.