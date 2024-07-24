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Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına yaklaşık bir buçuk ay kala öğrencilere bir güzel haber daha var. 4 gün ders ve 3 gün tatil dönemi başlıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:55
Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

Öğrenciler şu anda yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Büyük bir aksama yaşanmadığı sürece tatil Eylül ayının ikinci haftasında sona erecek ve ilk ders zili çalacak. Peki okullar açıldığı zaman öğrencileri neler bekleyebilir? İşte detaylar..

Bildiğiniz gibi yeni müfredat önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayacak. Yeni müfredat ile birlikte dersler de önemli ölçüde değişti. Bazı derslerin saatleri önemli ölçüde azaltıldı. Bu durum insanların kafasında da aynı sorunu yarattı; '4 gün okul ve 3 gün tatil var mı?'

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli

Bildiğiniz gibi geçen dönemin ortasında bu durum tartışılmıştı. Avrupa'da tanıtılan bu sistem, Türkiye'de de tanıtılacak. Bazı Avrupa ülkeleri okul gününü 4 güne indirdi, bir günü sosyal aktivitelere, geri kalan iki günü ise tatile ayrıldı. Birçok ülke, öğrenciler üzerinde olumlu etki yarattığı için bu sisteme geçmeye karar verdi.

Türkiye şu ana kadar bu konuda sessiz kaldı. Ancak son gelen raporlara göre bu sistemin ülkemizde de uygulanabileceği belirtiliyor. Kulislerdeki söylentiler bu yönde bazı araştırmaların olduğunu söylüyor. Sistemin ülke genelinde uygulanması ilk adım olarak pilot okullarda test edilecek ve başarı oranına göre belirlenecek. Tabii bu şimdilik sadece perde arkası söylentisinden ibaret. Belki okullar açıldığında durum tamamen netleşecektir.

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