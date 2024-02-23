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Okullarda proje yolsuzluğu skandalı! Projeler nasıl hazırlanıyor ve uygulanıyor?

Öğretmenler, okullarında yapılan uluslararası projelerin işleyişinden rahatsız. Yurt dışına belli öğretmenler, müdürler, onların çocukları gidiyor. Bütçelerin denetlemesi yetersiz mi? Projeler için verilen hibeler amacına uygun mu kullanılıyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:52
Okullarda proje yolsuzluğu skandalı! Projeler nasıl hazırlanıyor ve uygulanıyor?

Uluslararası projeler, eğitimde kaliteyi artırmak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dil ve kültür becerilerini geliştirmek, yeni yöntem ve teknolojileri paylaşmak gibi amaçlarla yapılıyor. Ancak son zamanlarda artan başvuru ve katılım sayıları, projelerin suiistimal edildiği iddialarını da beraberinde getiriyor. Peki projeler nasıl hazırlanıyor ve nasıl uygulanıyor? Projelerin denetimi nasıl yapılıyor ve neler yanlış gidiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

PROJELER NASIL HAZIRLANIYOR VE UYGULANIYOR?

Uluslararası projeler, Avrupa Birliği Fonlarıyla destekleniyor. Proje fikri olan öğretmen veya okul yöneticileri, kendilerine başka ülkelerden ortak buluyor, proje başvurusunu yapıyor ve kabul edilirse çalışmalara başlıyor. 

okullarda projeler

Proje sürecinde, ortak ülkeler arasında öğrenci ve öğretmen değişimleri, toplantılar, seminerler, atölye çalışmaları, kültürel geziler gibi faaliyetler yapılıyor. Projelerin süresi, bütçesi, hedefleri, çıktıları, görev dağılımı, raporlama ve değerlendirme kriterleri proje başvurusunda belirleniyor.

PROJELERİN DENETİMİ NASIL YAPILIYOR?

Uluslararası projelerin denetimi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapılıyor. Ulusal düzeyde, projelerin yürütüldüğü okulların bağlı olduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, projelerin yasal, mali ve idari yönlerini denetliyor. Uluslararası düzeyde ise, projelerin yürütüldüğü ülkelerin ulusal ajansları, projelerin kalite, etki ve sürdürülebilirlik yönlerini denetliyor. Ayrıca, projelerin yürütüldüğü ülkeler arasında da karşılıklı denetim ve değerlendirme yapılıyor.

PROJELERDE NELER YANLIŞ GİDİYOR?

Uluslararası projeler, eğitimde fırsat eşitliği, işbirliği ve kaliteyi artırmak için önemli bir araç olmasına rağmen, bazı okullarda projelerin suiistimal edildiği iddia ediliyor. Öğretmenler, projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında şu sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor:

• Projeler, belli kişi veya grupların çıkarlarına göre hazırlanıyor ve uygulanıyor. Proje fikirleri, öğretmenlerin katkısı alınmadan, okul yöneticileri veya belli öğretmenler tarafından belirleniyor. Proje ortakları, proje başvurusu ve uygulaması konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerden seçiliyor. 

okullarda proje iddiaları

• Proje faaliyetlerine katılacak öğrenci ve öğretmenler, liyakat ve ihtiyaç kriterlerine göre değil, torpil ve kayırma yoluyla belirleniyor. Projeye katılan öğrencilerin çoğu, projeyi yapan öğretmen veya okul yöneticilerinin çocukları oluyor.

• Projeler için verilen hibeler, amacına uygun kullanılmıyor. Proje bütçeleri, proje faaliyetlerinin gerektirdiği maliyetlere göre değil, proje ekibinin istek ve beklentilerine göre belirleniyor. Proje faaliyetleri için yapılan harcamalar, proje bütçesinin üzerinde oluyor. Proje bütçesinin bir kısmı, proje faaliyetleriyle ilgisi olmayan kişi veya kurumlara aktarılıyor. Proje bütçesinin denetimi, yetersiz ve etkisiz kalıyor. Proje bütçesinin kullanımıyla ilgili raporlar, gerçeği yansıtmıyor.

okullarda proje skandalı

• Projelerin kalitesi ve etkisi, düşük kalıyor. Proje hedefleri, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmuyor. Proje çıktıları, proje hedeflerine ulaşmada yeterli ve kalıcı olmuyor. Proje faaliyetleri, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dil ve kültür becerilerini geliştirmekten çok, turistik geziler şeklinde gerçekleşiyor.

• Proje faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenler, proje ortaklarıyla yeterli iletişim ve işbirliği kuramıyor. Proje faaliyetlerinin sonuçları, okulun diğer öğrenci ve öğretmenleriyle paylaşılmıyor. Proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, sağlanamıyor.

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