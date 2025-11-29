Oltu'da 'Mezunlarımız Gözünden Kariyer Yolculuğunun Kilometre Taşları' paneli yoğun ilgi gördü

Atatürk Üniversitesi'nin Oltu'da düzenlediği panelde mezunlar kariyer deneyimlerini paylaştı; akademi, sektör ve öğrenciler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:59
Atatürk Üniversitesi Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü ile Finans ve Bankacılık Bölümü tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Mola öncülüğünde düzenlenen "Mezunlarımız Gözünden Kariyer Yolculuğunun Kilometre Taşları" paneli, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Panel, iş dünyası, akademi ve öğrencileri bir araya getirerek yoğun ilgi topladı.

Panelde kimler yer aldı?

Panelin moderatörlüğünü Finans Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak yaptı. Konuşmacılar arasında bölüm mezunlarından Bilal Sırrı Kaplan (Türkiye İş Bankası A.Ş.) ve Şebnem Boztoprak (Anadolu Sigorta A.Ş., sigorta uzmanı) yer aldı. Etkinlik, protokol konuşmalarıyla başladı; Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını ise Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt yaptı.

Öne çıkan başlıklar ve etkileşim

Konuşmacılar, Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencilerine kendi kariyer serüvenlerini anlatıp yol gösterici deneyimlerini paylaştı. Panel, öğrencilerle karşılıklı soru-cevap formatında ilerleyerek gençlerin kariyer planlamasına katkı sağlayacak önemli bilgiler sundu.

Program akışı ve kapanış

Etkinlik, panelistlere takdim edilen hediye ve başarı plaketi töreniyle sona erdi. Program, Sektör-Öğrenci İşbirliği Kulübü tarafından düzenlenen gala yemeği ile devam etti. "Mezunlarımız Gözünden Kariyer Yolculuğunun Kilometre Taşları" paneli, hem öğrenciler hem de sektör temsilcileri nezdinde olumlu yankı buldu.

