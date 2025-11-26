KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Türkiye 5.'si

Karabük Üniversitesi, 2025 verilerine göre 122 başvuruyla TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Türkiye 5.'si oldu; TİFA ve üretim odaklı eğitim belirleyici rol oynadı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:02
KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Türkiye 5.'si

KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Türkiye 5.'si

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının 2025 başvuru verilerine göre toplam 122 başvuru ile Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı.

Başvuru artışı ve sıralama

Geçtiğimiz yıl 8. sırada bulunan Karabük Üniversitesi, bu yıl üç basamaklık bir yükseliş gösterdi. Üniversitenin başvuru sayısını artırması, iletişim alanındaki ivmelenmenin somut göstergesi olarak öne çıktı.

Üretim odaklı eğitim ve TİFA etkisi

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin üretim odaklı ders yapısı, öğrenci projelerine sağlanan akademik rehberlik ve yarışma hazırlık süreçlerine verilen destek, başvuru artışında belirleyici rol oynadı. Bu yaklaşımı güçlendiren Türker İnanoğlu Film Atölyesi (TİFA) ise öğrencilere kısa film, belgesel ve çeşitli içeriklerde uygulama imkânı sunarak üretim sürecini zenginleştiriyor; atölyede geliştirilen projelerin ulusal ve uluslararası yarışmalara taşınması, fakültenin yenilikçi potansiyelini daha görünür hale getiriyor.

Ödüller ve öne çıkan projeler

Bu yıl öğrencilerin "Gün Hep Gece" belgeseli TRT’nin düzenlediği 11. Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda belgesel kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Geçen yıl ise "Ben ve Hero" belgeselinin ve "Geçmişten Gelen Sesler" radyo programının finale yükselmesi, fakültenin birikiminin önemli örnekleri oldu.

Rektör Kırışık'tan tebrik mesajı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin yarışmaya yaptığı 122 başvuruyla elde ettiği önemli ivmeyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: Bu yıl TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na yaptığımız 122 başvuruyla Türkiye genelinde ilk 5’e girmemiz, üniversitemizin iletişim alanındaki yükselişini açıkça gösteriyor. Fakültemizde üretilen belgesel, kısa film ve radyo programı projelerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda finale kalması ve dereceler elde etmesi, öğrencilerimizin üretkenliğinin ve hocalarımızın rehberliğinin güçlü bir sonucudur. Bu vesileyle, başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi, onların gelişimine emek veren akademik kadromuzu ve sürece katkı sunan idari personelimizi tebrik ediyorum

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 2025 YILI İTİBARIYLA TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 2025 YILI İTİBARIYLA TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA BAŞVURU SAYISINI ARTIRARAK TÜRKİYE GENELİNDE BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ.

TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NIN 2025 BAŞVURU VERİLERİNE GÖRE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama