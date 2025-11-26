KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Türkiye 5.'si

Karabük Üniversitesi (KBÜ), TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının 2025 başvuru verilerine göre toplam 122 başvuru ile Türkiye genelinde 5. sırada yer aldı.

Başvuru artışı ve sıralama

Geçtiğimiz yıl 8. sırada bulunan Karabük Üniversitesi, bu yıl üç basamaklık bir yükseliş gösterdi. Üniversitenin başvuru sayısını artırması, iletişim alanındaki ivmelenmenin somut göstergesi olarak öne çıktı.

Üretim odaklı eğitim ve TİFA etkisi

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin üretim odaklı ders yapısı, öğrenci projelerine sağlanan akademik rehberlik ve yarışma hazırlık süreçlerine verilen destek, başvuru artışında belirleyici rol oynadı. Bu yaklaşımı güçlendiren Türker İnanoğlu Film Atölyesi (TİFA) ise öğrencilere kısa film, belgesel ve çeşitli içeriklerde uygulama imkânı sunarak üretim sürecini zenginleştiriyor; atölyede geliştirilen projelerin ulusal ve uluslararası yarışmalara taşınması, fakültenin yenilikçi potansiyelini daha görünür hale getiriyor.

Ödüller ve öne çıkan projeler

Bu yıl öğrencilerin "Gün Hep Gece" belgeseli TRT’nin düzenlediği 11. Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda belgesel kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Geçen yıl ise "Ben ve Hero" belgeselinin ve "Geçmişten Gelen Sesler" radyo programının finale yükselmesi, fakültenin birikiminin önemli örnekleri oldu.

Rektör Kırışık'tan tebrik mesajı

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin yarışmaya yaptığı 122 başvuruyla elde ettiği önemli ivmeyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: Bu yıl TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na yaptığımız 122 başvuruyla Türkiye genelinde ilk 5’e girmemiz, üniversitemizin iletişim alanındaki yükselişini açıkça gösteriyor. Fakültemizde üretilen belgesel, kısa film ve radyo programı projelerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda finale kalması ve dereceler elde etmesi, öğrencilerimizin üretkenliğinin ve hocalarımızın rehberliğinin güçlü bir sonucudur. Bu vesileyle, başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi, onların gelişimine emek veren akademik kadromuzu ve sürece katkı sunan idari personelimizi tebrik ediyorum

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 2025 YILI İTİBARIYLA TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA BAŞVURU SAYISINI ARTIRARAK TÜRKİYE GENELİNDE BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ.