Terzibaba Camii'nde Üç Aylar Coşkusu — 4-6 Yaş Çocuk Şenliği

Erzincan’ın sembol ibadethanelerinden Terzibaba Camii, 4-6 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen Üç Aylar Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik, miniklerin mübarek günleri neşe içinde karşılamasına sahne oldu.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, Erzincan İl Müftülüğü tarafından organize edilip Terzibaba Camiinde gerçekleştirildi. Programa İl Müftü Vekili Medet Şahin, İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş, din hizmetleri uzmanları, Kur’an kursu öğreticileri ve çok sayıda veli katıldı.

Kur’an tilaveti ve manevi mesajlar

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş, çocukluk dönemindeki manevi gelişimin önemine vurgu yaparak ailelere bu değerleri çocuklarıyla birlikte yaşama ve paylaşma çağrısında bulundu.

Sevgi ve kardeşlik vurgusu

İl Müftü Vekili Medet Şahin ise çocuklara ve ailelere hitap ederek mübarek üç ayların ve kandillerin önemini anlattı. Şahin, "Çocuklarımıza bu yaşlarda sevgi ve kardeşlik duygularını aşılamak en büyük görevimiz. Bu tür etkinlikler, yavrularımızın cami ve ibadet bilincini sevgiyle pekiştirmelerine vesile oluyor" diyerek emeği geçen hocalara teşekkür etti.

Hediyeler ve balonlarla renkli final

Etkinlik kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Kur’an kursu hocaları tarafından hazırlanan hediyeler çocuklara takdim edildi. Programın sonunda dağıtılan renkli balonlarla cami avlusu adeta bir bayram yerine döndü.

Miniklerin neşesiyle son bulan etkinlik, velilerden de takdir topladı.

