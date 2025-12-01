OMÜ Siyaset Bilimi Topluluğu Ankara’da TBMM ve Bakanlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Siyaset Bilimi Topluluğu, ÜNİDES desteğiyle düzenlenen Uygulamalı Kamu Yönetimi ve Katılımcı Demokrasi Programını Ankara’da tamamladı. İki gün süren program; yasama süreçleri, kamu yönetimi uygulamaları ve gençlik politikalarına yönelik yerinde gözlemler sundu.

Programın başlangıcı: TBMM ziyareti

Programa, rehber eşliğinde gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyareti ile başlandı. Öğrenciler, TBMM’de yasama süreçlerini, komisyon çalışmalarını ve Meclis gündeminin oluşumunu yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında TBMM TV ile gerçekleştirilen röportaj ve devamındaki soru-cevap bölümü dikkat çekti; program, öğrencilerin Meclis lokantasında ağırlanmasıyla son buldu.

İçişleri Bakanlığı ve kaymakam adaylarıyla buluşma

Programın ilk gününün ikinci durağı İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı oldu. Topluluk üyeleri, üst düzey yetkililerle görüşmeler yaparak kariyer planlamasına ilişkin önemli bilgiler edindi. Ziyaret kapsamında, kaymakam adaylarının eğitim aldığı birim yerinde incelendi ve adaylarla akademik ile mesleki sohbetler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyareti ile kültürel rota

Programın ikinci günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaret edildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ile yapılan görüşmede gençlik politikaları ve bakanlık projeleri kapsamlı şekilde ele alındı. Ziyaret sonrası topluluk, 1. Meclis, 2. Meclis, Palas Müzesi ve Anıtkabir rotasını takip ederek Türkiye’nin siyasal ve tarihsel mirasını yerinde görme imkânı buldu.

Katılımcılar ve topluluğun değerlendirmesi

Topluluk üyelerinden oluşan ekipte 13 öğrenci yer aldı. Siyaset Bilimi Topluluğu, programın gençlerin kariyer yolculuğunda yönetime katılımını güçlendirdiğini, kamu politikalarını yerinde gözlemleme fırsatı sunduğunu ve demokratik süreçlere dair farkındalığı artırdığını belirterek katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Topluluk, benzer nitelikteki çalışmalara devam ederek öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Programa, topluluk üyeleriyle birlikte Topluluk Başkanı Doç. Dr. Fatih Çağatay Cengiz de eşlik etti.

SİYASET BİLİMİ TOPLULUĞU, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) KAPSAMINDA DESTEKLENEN “KAMU KURUMLARINDA KATILIMCI DEMOKRASİ VE GENÇLİK DİYALOĞU: BAKANLIK ZİYARETLERİYLE UYGULAMALI GÖZLEM” PROJESİ DOĞRULTUSUNDA İKİ GÜN SÜREN KAPSAMLI BİR ANKARA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ.