OMÜ Veteriner Fakültesi'nde 66 öğrenci beyaz önlük giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi'nin geleneksel "Beyaz Önlük Takdim Töreni"nin 13.’sünde, fakülteye bu yıl yerleşen 66 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Tören ve katılımcılar

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törene; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileler yoğun katılım sağladı.

Rektör Yardımcısı'nın mesajı

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Veteriner Fakültesi’nin Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemize ve fakültemize yeni katılan öğrencilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün giyilen beyaz önlük, sadece bir başlangıç değil; insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan ‘Tek Sağlık’ yaklaşımına dayanan büyük bir sorumluluğun sembolüdür. Fakültemizin güçlü akademik kadrosu, modern laboratuvarları ve 7/24 hizmet veren Hayvan Hastanesi, öğrencilerimizin mesleki gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Ailelerimize bizlere duydukları güven için teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yolculuğu diliyorum" dedi.

Dekan'ın değerlendirmesi

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü konuşmasında fakültenin eğitim kalitesi ve bölgesel önemine dikkat çekerek, "Veteriner Hekimliği Öğretiminin 183. yılını kutladığımız bu dönemde, fakültemize yeni katılan öğrencilerimizi aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Mesleğimizde geçen bu sürede Mehmet Akif Ersoy’dan, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye pek çok örnek şahsiyetler yetişmiştir. Veteriner Fakültesi Eğitim öğretim faaliyetleri, yeni hizmet binası, güçlü akademik kadrosu, eğitim kalitesi ve donanımlı Hayvan Hastanesi ile bölgenin ve ülkenin başarılı ve gözde fakültelerinden biridir. Hayvan Hastanemiz 7/24 hizmet vermekte ve yıllık 30 binin üzerinde hastaya müdahale edilmektedir. Öğrencilerimizin klinik uygulamalara aktif katılması, mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, etik değerlere bağlı, nitelikli ve donanımlı veteriner hekimler yetiştirmektir" diye konuştu.

Protokoller ve hedefler

Dekan Prof. Dr. Mehmet Tütüncü ayrıca, "Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği sokak hayvanlarına ve Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol ile yaban hayvanlarına acil müdahale ve tedavilerine destek verilmektedir. Önümüzdeki yıllarda ulusal akreditasyonun yanı sıra uluslararası akreditasyon sürecini ve araştırma uygulama çiftliği projemizi tamamlayacağımıza inanıyoruz. Nitekim mevcut köklü Veteriner Fakülteleri arasında son 4 yılda 4. sırada tercih edilmemizi bu çabalarımızın bir ödülü olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz önlük takdimi

Konuşmaların ardından törenin en anlamlı anı olan beyaz önlük takdimine geçildi. Toplam 66 öğrenci, akademisyenlerin taktığı beyaz önlükleri giyerek mesleğe ilk adımlarını attı. Tören, beyaz önlüklerini giyen öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

