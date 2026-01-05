DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Aratos Matematik Evi Tarsus'ta 1 Yılda 6 Bin Öğrenciyi Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’taki Aratos Matematik Evi, bir yılda 6 bin öğrenciyi interaktif uygulamalarla matematiğe ısındırdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:44
Aratos Matematik Evi Tarsus'ta 1 Yılda 6 Bin Öğrenciyi Ağırladı

Aratos Matematik Evi Tarsus'ta 1 Yılda 6 Bin Öğrenciyi Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta hizmete sunulan Aratos Matematik Evi, açılışının birinci yılında 6 bin öğrenciyi ağırlayarak matematiği interaktif düzenekler ve eğlenceli uygulamalarla sevdirdi. Ziyaretçiler, soyut kalan matematik kavramlarını deneyimler aracılığıyla somutlaştırma fırsatı buldu.

Deneyimleyen ve Öğreten Mekân

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki katlı merkezde denge oyunları, imkansız üçgen, sonsuz ayna tüneli, sinevizyon ve yapay zeka destekli sunum odaları gibi interaktif alanlar yer alıyor. Bu atölye ve uygulamalar çocuklara yalnızca matematiksel kavramları öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda analitik düşünme, görsel algı ve problem çözme becerilerini de güçlendiriyor.

Ziyaretler, Teksin uygulaması veya 'Alo 185' Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor. Yıl boyunca okul grupları için planlanan programlarla, yaz döneminde ise bireysel ziyaretler düzenlendi.

Sergiler ve Eğitim İçeriği

Aratos Matematik Evi'nde öğrenciler, düzenekleri deneyimlerken aynı zamanda Atatürk

Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusunun Mesajı

Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusu ve Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, bir yılda binlerce öğrenciyi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tasasız, merkezdeki materyaller ve yapay zeka teknolojisi sayesinde öğrencilerin matematiği seven, sorgulayan ve aktif katılım gösteren bireylere dönüştüğünü ifade etti.

Tasasız, "Öğrencilerimizi matematiğin zorlu dünyasından çıkarıp, etkileşimli bir dünyaya dahil ediyoruz" diyerek müze ve atölye bölümlerinin öğrencileri hem keşfe hem de aktif öğrenmeye teşvik ettiğini vurguladı. Ayrıca ziyaretler için ulaşım hizmeti verildiğini belirtti.

Aratos Matematik Evi, birinci yılını doldurduktan sonra da çalışmalarına devam ederek öğrencilere matematiği sevdirmeye ve hayatın bir parçası olduğunu göstermeye devam edecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARSUS’TA HİZMETE SUNDUĞU ARATOS MATEMATİK EVİ, BİRİNCİ YILINDA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARSUS’TA HİZMETE SUNDUĞU ARATOS MATEMATİK EVİ, BİRİNCİ YILINDA BİNLERCE ÖĞRENCİYİ AĞIRLAYARAK MATEMATİĞİ İNTERAKTİF DÜZENEKLER VE EĞLENCELİ UYGULAMALARLA SEVDİRDİ.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARSUS’TA HİZMETE SUNDUĞU ARATOS MATEMATİK EVİ, BİRİNCİ YILINDA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bala Hatun Yurdu'nda Taekwondo Eğitimi Devam Ediyor
2
KODA Emirdağ Öğretmen Topluluğu'ndan 'Çocuklarla Felsefe' Eğitimi
3
Diyarbakır'da 470 Okul Temizlendi: Vali Zorluoğlu Duyurdu
4
Eskişehir’de 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' Projesine İstihdam Odaklı Eğitim
5
Aratos Matematik Evi Tarsus'ta 1 Yılda 6 Bin Öğrenciyi Ağırladı
6
Bayburt'ta 40 Kişiye Avcılık Belgesi: 4 Günlük DKMP Eğitimi Tamamlandı
7
Aydıntepe'de Hoşgörü Pano Çalışmasıyla Öğrencilere Değer Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları