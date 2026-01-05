Aratos Matematik Evi Tarsus'ta 1 Yılda 6 Bin Öğrenciyi Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta hizmete sunulan Aratos Matematik Evi, açılışının birinci yılında 6 bin öğrenciyi ağırlayarak matematiği interaktif düzenekler ve eğlenceli uygulamalarla sevdirdi. Ziyaretçiler, soyut kalan matematik kavramlarını deneyimler aracılığıyla somutlaştırma fırsatı buldu.

Deneyimleyen ve Öğreten Mekân

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki katlı merkezde denge oyunları, imkansız üçgen, sonsuz ayna tüneli, sinevizyon ve yapay zeka destekli sunum odaları gibi interaktif alanlar yer alıyor. Bu atölye ve uygulamalar çocuklara yalnızca matematiksel kavramları öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda analitik düşünme, görsel algı ve problem çözme becerilerini de güçlendiriyor.

Ziyaretler, Teksin uygulaması veya 'Alo 185' Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor. Yıl boyunca okul grupları için planlanan programlarla, yaz döneminde ise bireysel ziyaretler düzenlendi.

Sergiler ve Eğitim İçeriği

Aratos Matematik Evi'nde öğrenciler, düzenekleri deneyimlerken aynı zamanda Atatürk

Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusunun Mesajı

Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusu ve Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, bir yılda binlerce öğrenciyi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tasasız, merkezdeki materyaller ve yapay zeka teknolojisi sayesinde öğrencilerin matematiği seven, sorgulayan ve aktif katılım gösteren bireylere dönüştüğünü ifade etti.

Tasasız, "Öğrencilerimizi matematiğin zorlu dünyasından çıkarıp, etkileşimli bir dünyaya dahil ediyoruz" diyerek müze ve atölye bölümlerinin öğrencileri hem keşfe hem de aktif öğrenmeye teşvik ettiğini vurguladı. Ayrıca ziyaretler için ulaşım hizmeti verildiğini belirtti.

Aratos Matematik Evi, birinci yılını doldurduktan sonra da çalışmalarına devam ederek öğrencilere matematiği sevdirmeye ve hayatın bir parçası olduğunu göstermeye devam edecek.

