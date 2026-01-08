Ünye'de 46 Yıldır Başkan Bekir Şimşek Yeniden Seçildi

Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 46 yıldır başkanlık yapan Bekir Şimşek, tek aday olarak yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:26
Ordu’nun Ünye ilçesinde Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 46 yıldır başkanlığa devam eden Bekir Şimşek, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Seçim heyecanı, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kongrede yaşandı. 1980 yılından itibaren Ünye Şoförler Odası Başkanlığını sürdüren Şimşek, kongreye tek aday olarak katıldı ve mevcut üyelerinin oyuyla yeniden başkan seçildi.

Meslek hayatındaki uzun soluklu başarı grafiğine dikkat çeken Başkan Bekir Şimşek, görevine 27 yaşındayken 1980 yılında ikinci başkan olarak başladığını belirtti ve şöyle konuştu:

"46 yıldır başkanlık yürütmekteyim, tahmin ediyorum bu Türkiye’de rekor bir görev süresidir. Bu zamana kadar hayatım esnafımızın işlerini takip etmekle geçti. Maddi ve manevi hiçbir şey beklemeden devam ediyoruz. İnşallah başarıyla bir dönemimiz daha geçecektir. Bir dönem daha yapar mıyım hiçbir şey diyemiyorum. İnşallah Allah sağlık sıhhat verdiği sürece bütün şoför esnafına hayırlı kazançlar diliyorum. Yalnız hükümetimizin vergi yasası nedeniyle şoförlerimiz her zaman hükümetinin yanında olan bir esnaftır"

