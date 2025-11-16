Ormanağzı Derneği'nden Olur'daki Üniversite Adaylarına Yüzlerce Kitap Desteği

Bursa Ormanağzı Köyü Derneği tarafından gönderilen kaynaklar Kaymakamlık aracılığıyla dağıtıldı

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, üniversiteye hazırlanan ilçedeki öğrencilere yönelik anlamlı bir eğitim desteği sağladı.

Dernek Başkanı Emrah Aydın öncülüğünde temin edilen yüzlerce kitap, Olur Kaymakamlığına teslim edildi. Bursa Ormanağzı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gönderilen kaynaklar; konu anlatımları, soru bankaları ve deneme sınavı kitapçıklarından oluşan kapsamlı bir set halinde hazırlandı.

Kaymakamlık yetkilileri, gelen kitapları derslere göre ayırarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Bu dağıtım sayesinde bölgedeki üniversite adayı gençlerin hazırlık süreçlerine önemli bir katkı sağlanmış oldu.

Olur Kaymakamı Semanur Alkan, yapılan katkı için derneğe teşekkür ederek tüm öğrencilere eğitim ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Ormanağzı Köyü Derneği'nin bu anlamlı desteği, ilçede eğitime verilen önemin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

