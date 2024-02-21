Ortak sınavlara hazır mısınız? MEB konu soru dağılım tablolarını açıkladı!

MEB, 6. ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlarda sürpriz bir karar aldı. Sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınladı. Sınavlara girecek öğrenciler, hangi konudan kaç soru çıkacağını önceden öğrenerek daha rahat bir şekilde hazırlanabilecek.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. 9 SINIF ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde 6. ve 9. sınıflarda uygulanacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurdu. Tablolara göre, sınavlar 26-27 Mart 2024 tarihlerinde iki gün boyunca tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.





Sınavlarda, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü, 6. sınıf matematik ve 9. sınıf matematik dersleri için ise 27 Mart 2024 Çarşamba günü sorular sorulacak. Sınavlarda, 6. sınıf Türkçe dersi için 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 soru, 6. sınıf matematik dersi için 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru, 9. sınıf matematik dersi için ise 8 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacak.





Sınavlara hazırlanan öğrenciler, MEB'in yayımladığı konu soru dağılım tablolarını inceleyerek hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını öğrenebilecek. Böylece, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması hedefleniyor.