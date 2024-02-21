Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Ortak sınavlara hazır mısınız? MEB konu soru dağılım tablolarını açıkladı!

MEB, 6. ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayımladı. Sınavlara girecek öğrenciler, hangi konudan kaç soru çıkacağını öğrenerek daha etkili bir şekilde çalışabilecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:50
Ortak sınavlara hazır mısınız? MEB konu soru dağılım tablolarını açıkladı!

MEB, 6. ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlarda sürpriz bir karar aldı. Sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınladı. Sınavlara girecek öğrenciler, hangi konudan kaç soru çıkacağını önceden öğrenerek daha rahat bir şekilde hazırlanabilecek.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. 9 SINIF ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde 6. ve 9. sınıflarda uygulanacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurdu. Tablolara göre, sınavlar 26-27 Mart 2024 tarihlerinde iki gün boyunca tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

ORTAK SINAVLAR

Sınavlarda, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü, 6. sınıf matematik ve 9. sınıf matematik dersleri için ise 27 Mart 2024 Çarşamba günü sorular sorulacak. Sınavlarda, 6. sınıf Türkçe dersi için 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 soru, 6. sınıf matematik dersi için 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru, 9. sınıf matematik dersi için ise 8 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacak.

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN

Sınavlara hazırlanan öğrenciler, MEB'in yayımladığı konu soru dağılım tablolarını inceleyerek hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını öğrenebilecek. Böylece, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortak sınavlara hazır mısınız? MEB konu soru dağılım tablolarını açıkladı!
2
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları neler? Bilim İşte böyle diyor...
3
MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor
4
Çocuklara kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz? İşte kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemi ve yöntemleri
5
Tarihi ve kültürel mirası sanal ortamda keşfedin: MEB, lise öğrencileri ve öğretmenleri için sanal müze uygulamasını yayımladı
6
Eğitimde dijital dönüşüm hız kazanıyor! Öğretmenlerin mesleki gelişimi için yeni programlar neyi hedefliyor?
7
MEB’den öğrencilere kötü haber: Yaz tatili kısalacak, okula gitme süresi uzayacak

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı