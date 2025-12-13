Bayburt'ta 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' Projesiyle Anaokullarında Renkli Etkinlikler

Bayburt'ta 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamındaki anaokulu etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında Bayburt'ta okul öncesi öğrencilerine yönelik, ailelerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyetler, çocuklar ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

75. Yıl Anaokulunda tahtadan kukla atölyesi

Proje çerçevesinde 75. Yıl Anaokulu'nda veli-öğrenci iş birliğiyle tahtadan kukla yapımı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kır Çiçekleri Anaokulunda yerli ve milli ürünler şenliği

Kır Çiçekleri Anaokulu'nda ise yerli ve milli ürünler şenliği gerçekleştirildi. Minikler, aileleriyle birlikte yerli üretim bilinci kazanırken, keyifli ve eğitici bir gün geçirdi.

Yetkililerden değerlendirme

Etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, aile katılımının eğitim sürecindeki önemine dikkat çekti. Kahraman, bu tür projelerin çocukların sosyal, kültürel ve milli değerlerle gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Programlar genelinde, öğrenciler ve veliler etkinliklere sıcak ilgi gösterdi ve proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler olumlu geri dönüşler aldı.

