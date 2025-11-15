Osmangazi Belediyesi Dijiders Başarılı Öğrencileri Eğlenceyle Ödüllendirdi

Proje, başarı ve ödüllendirme

Osmangazi Belediyesi’nin Dijiders’ Dijital Dershane hizmetinden yararlanan ve girdikleri deneme sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, yıl boyunca çeşitli hediyeler ve etkinliklerle ödüllendiriliyor.

Belediyenin 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezuna kalanların Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde ücretsiz dijital eğitim almasını sağlamak için başlattığı Dijiders projesiyle hazırlanan öğrenciler, geçtiğimiz dönem LGS ve YKS sınavlarında önemli başarılar elde etti.

Dijiders programına katılan öğrencilere dönem boyunca ek ödevler ve geniş soru bankası sunuluyor. Ayrıca 2 haftada bir yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin gelişimi takip ediliyor. Bu denemelerde başarılı olan öğrenciler, Osmangazi Belediyesi tarafından eğlence merkezlerine götürülerek gün boyu süren etkinliklerle ödüllendirildi. Son yapılan deneme sınavında başarı gösteren 8. sınıf öğrencileri ara tatil döneminde eğlence merkezine götürüldü ve çeşitli aktivitelere katılarak unutamayacakları bir gün geçirdi.

Yetkililerin açıklamaları

Osmangazi Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü Koordinatörü İsmail Yiğit, projenin Belediye Başkanı Erkan Aydın öncülüğünde hayata geçirildiğini belirterek, Dijiders’in geçen dönem 5 bin öğrenciye hizmet verdiğini ifade etti. Yiğit, öğrencilerin 2 haftada bir düzenlenen deneme sınavlarındaki başarısını ödüllendirdiklerini ve bu motivasyon etkinliklerini yıl boyunca tekrarlayacaklarını söyledi.

Öğrencilerin görüşleri

Programın ders anlatımlarının faydasını vurgulayan öğrenciler, Dijiders’e sürekli katıldıklarını ve konu anlatımlarının okul derslerini tekrar etmek için çok yararlı olduğunu ifade etti. Öğrenciler, bugünkü eğlence gezisi için başta Erkan Aydın olmak üzere projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

