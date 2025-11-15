Osmangazi Belediyesi Dijiders Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Osmangazi Belediyesi, ücretsiz dijital eğitim platformu Dijiders üzerinden deneme sınavlarında başarı gösteren öğrencileri yıl boyunca ödüllendiriyor. Proje kapsamında 8 ve 12’nci sınıf ile mezuna kalan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim alıyor.

Dijiders ile ücretsiz dijital eğitim

Dijiders programına katılan öğrencilere dönem boyunca ek ödevler ve geniş soru bankası sunularak sınavlara hazırlık sağlanıyor. Programda ayrıca 2 haftada bir deneme sınavları yapılıyor; başarılı olan öğrenciler Osmangazi Belediyesi tarafından eğlence merkezlerine götürülerek ödüllendiriliyor. Son yapılan deneme sınavında başarı elde eden 8 sınıf öğrencileri ara tatil döneminde bir eğlence merkezine götürüldü ve çeşitli aktivitelere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Başkanlık ve koordinatör açıklaması

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın öncülüğünde hayata geçirilen projeyle ilgili konuşan Osmangazi Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü Koordinatörü İsmail Yiğit, "Dijiders ile çocuklarımıza online olarak uzaktan eğitim sistemini kapsayan program, Dijiders’e geçtiğimiz dönem 5 bin öğrencimize hizmet verdik. Dijiders katılan öğrencilerimize 2 haftada bir düzenlenen deneme sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimizi eğlence merkezlerine getiriyoruz. Öğrencilerimizi motive edecek bu eğlenceleri yıl boyunca tekrarlayacağız" dedi.

Öğrencilerin görüşleri

Programın ders anlatımlarının faydalı olduğunu belirten öğrenciler, "Dijiders’e sürekli katılıyoruz. Konu anlatımları bize çok yararlı oluyor. Okulda işlediğimiz dersleri tekrar yapmak için kullanıyoruz. Ders anlatımları çok güzel çok faydasını görmekteyiz. Bugünde bizi eğlence merkezine getirip güzel bir gün geçirmemizi sağladılar. Bize bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN "DİJİDERS’ DİJİTAL DERSHANE HİZMETİNDEN FAYDALANAN VE GİRDİKLERİ DENEME SINAVLARINDA BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER YIL BOYUNCA ÇEŞİTLİ HEDİYELERLE ÖDÜLLENDİRİLİYOR.