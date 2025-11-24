Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nden Coşkulu 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği özel etkinlikle kutladı. Usta öğreticiler, öğretmenevinde bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Merkez tarafından 80. Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekli ve eğlenceli program, öğretmenler için unutulmaz bir geceye dönüştü. Buluşma, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine yakışır bir biçimde gerçekleşti.

Açılış Konuşması

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Zifiri karanlıkları bir güneş gibi aydınlatan, her daim geleceğe ışık olan değerli öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım. Bugün burada, aslında bir mesleği değil; bir yaşam biçimini, bir adanmışlığı, bir vicdanı ve bir yüreği onurlandırmak için toplandık. Sizler, karanlıkta kalmış zihinlere ışık olan; sabrınızla, bilginizle ve yüreğinizle geleceği inşa eden gerçek kahramanlarsınız."

Geleceği değiştiren dokunuşlar

Öğretmenlerin toplumdaki etkisine de değinen Sarıca, "Bir cesaret cümlesiyle umutsuzluğa giden yolları da değiştirensiniz. Attığınız her adım, söylediğiniz her söz, aşıladığınız o ’yapabilirsin’ sözlerinizle umudu aşılayansınız. Bir bireyin nasıl geleceğini değiştirdiğinizi yıllar sonra öğreneceksinizdir" diye konuştu.

Kurtuluş sizin ellerinizde

Konuşmasında, öğretmenliğin ülke kalkınmasındaki hayati rolünü vurgulayan Müdür Sarıca, "Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde büyüyor. Ve ben şuna inanıyorum ki bu ülkenin kurtuluşu her zaman olduğu gibi yine sizin ellerinizde. Çünkü siz sanatı, edebiyatı, müziği sevdirensiniz; meslek edindiren, insanları iş sahibi yapansınız; doğruluğu, dürüstlüğü, hakkı, hukuku anlatansınız. "Selam olsun Mustafa Kemal’in öğretmenlerine, selam olsun aydınlık yüzlü, yurtsever siz değerli öğretmen arkadaşlarıma. İyi ki yolumuza dokundunuz, iyi ki bizlere ışık oldunuz. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun" diyerek sözleriyle tamamladı.

Yapılan konuşmanın ardından müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğretmenler, bu özel günün anısına birlikte hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

PAMUKKALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ DÜZENLEDİĞİ ÖZEL BİR ETKİNLİKLE KUTLADI. USTA ÖĞRETİCİLER, ÖĞRETMENEVİNDE BİR ARAYA GELEREK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.