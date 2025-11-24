Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nden Coşkulu 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, 80. Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen programla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:20
Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nden Coşkulu 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nden Coşkulu 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği özel etkinlikle kutladı. Usta öğreticiler, öğretmenevinde bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Merkez tarafından 80. Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekli ve eğlenceli program, öğretmenler için unutulmaz bir geceye dönüştü. Buluşma, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine yakışır bir biçimde gerçekleşti.

Açılış Konuşması

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Zifiri karanlıkları bir güneş gibi aydınlatan, her daim geleceğe ışık olan değerli öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım. Bugün burada, aslında bir mesleği değil; bir yaşam biçimini, bir adanmışlığı, bir vicdanı ve bir yüreği onurlandırmak için toplandık. Sizler, karanlıkta kalmış zihinlere ışık olan; sabrınızla, bilginizle ve yüreğinizle geleceği inşa eden gerçek kahramanlarsınız."

Geleceği değiştiren dokunuşlar

Öğretmenlerin toplumdaki etkisine de değinen Sarıca, "Bir cesaret cümlesiyle umutsuzluğa giden yolları da değiştirensiniz. Attığınız her adım, söylediğiniz her söz, aşıladığınız o ’yapabilirsin’ sözlerinizle umudu aşılayansınız. Bir bireyin nasıl geleceğini değiştirdiğinizi yıllar sonra öğreneceksinizdir" diye konuştu.

Kurtuluş sizin ellerinizde

Konuşmasında, öğretmenliğin ülke kalkınmasındaki hayati rolünü vurgulayan Müdür Sarıca, "Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde büyüyor. Ve ben şuna inanıyorum ki bu ülkenin kurtuluşu her zaman olduğu gibi yine sizin ellerinizde. Çünkü siz sanatı, edebiyatı, müziği sevdirensiniz; meslek edindiren, insanları iş sahibi yapansınız; doğruluğu, dürüstlüğü, hakkı, hukuku anlatansınız. "Selam olsun Mustafa Kemal’in öğretmenlerine, selam olsun aydınlık yüzlü, yurtsever siz değerli öğretmen arkadaşlarıma. İyi ki yolumuza dokundunuz, iyi ki bizlere ışık oldunuz. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun" diyerek sözleriyle tamamladı.

Yapılan konuşmanın ardından müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğretmenler, bu özel günün anısına birlikte hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

PAMUKKALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ DÜZENLEDİĞİ ÖZEL BİR ETKİNLİKLE...

PAMUKKALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ DÜZENLEDİĞİ ÖZEL BİR ETKİNLİKLE KUTLADI. USTA ÖĞRETİCİLER, ÖĞRETMENEVİNDE BİR ARAYA GELEREK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.

PAMUKKALE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ DÜZENLEDİĞİ ÖZEL BİR ETKİNLİKLE...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkündür"
2
Elazığ'da Ağaç Budama ve Aşılama Eğitimi Tamamlandı
3
TESK Başkanı Palandöken: Öğretmenlerimiz Yarına Bırakacağımız En Değerli Mirasın Mimarları
4
Başkan Altay: Ailesi Konya’da İkamet Eden 30 Bin Üniversite Öğrencisine 10 Bin Lira Eğitim Desteği
5
Mavide Bilim Güroymak’ta: Öğrencilere Sualtı Arkeolojisi ve Teknolojileri Tanıtıldı
6
ÖRAV'tan 440 Binden Fazla Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği
7
Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?