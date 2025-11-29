Prof. Dr. Aydın: 2030'a Kadar Su Kaynaklarında %10 Azalma Bekleniyor

Konferans ve katılımcılar

Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TÜBA 'Akademi ve Üniversite Konferansları' dizisinin dördüncü oturumu, Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sunum: 'Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi'

Prof. Dr. Aydın, 'Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi' başlıklı sunumunda suyun yaşam için temel bir unsur olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir su kullanımının 1980’li yıllarda uluslararası gündeme taşındığını belirten Aydın, tüm ülkeler için öncelikli hedeflerin su tasarrufunun artırılması, su kullanım verimliliğinin yükseltilmesi, sınır ötesi havzalarda entegre su yönetimi ile suya bağlı ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi olduğunu söyledi.

Su kaynaklarının evsel, endüstriyel ve tarımsal alanlarda yoğun kullanıldığını ifade eden Aydın, suyun kaynaktan uygun yöntemlerle alınması ve kalitesinin yetersiz olduğu durumlarda mutlaka arıtılması gerektiğini vurguladı.

Şehirlerde güçlü altyapı ağlarının su kayıp ve kaçaklarını azaltacağını belirten Aydın, tarımsal sulamada altyapıların güçlendirilmesinin, buharlaşma ve sızıntıların önlenmesinin sürdürülebilir su yönetimi açısından kritik olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Aydın, damlama sulamada bile yaklaşık %5 oranında kayıp olduğunu, diğer sulama yöntemlerinde bu oranın %17 ile %40 arasında değiştiğini aktardı.

Sunumunda geleceğe dair uyarılarda bulunan Aydın, 2030 yılına kadar su kaynaklarında yüzde 10’luk bir azalma beklendiğini ve 2050'de bir kilogram buğday üretimi için yaklaşık bin 500 litre suya ihtiyaç duyulacağını hatırlattı.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük'ün Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

