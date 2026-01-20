Şanlıurfa'da Engel Tanımayan İkizlerin Resim Tutkusu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki, öğrenme güçlüğü çeken ikiz kardeşler, tüm engellere rağmen resim tutkusunu sürdürdü. Gizlice kursa yazılarak yeteneklerini profesyonel eğitime taşıyan ikizlerin hikayesi, azmin zaferi olarak dikkat çekiyor.

Gizli kurs ve aile tepkisi

Azra Sevinç ve Züleyha Öztürk, rehabilitasyon merkezinde eğitim görmelerine rağmen hayallerini kağıda dökmek için sınır tanımadı. Okulda, evde her fırsatta resim yapan kardeşlerin tutkusu, başlangıçta aileleri tarafından "dağınıklık" olarak görüldü. Evdeki silgi tozları ve boyalar nedeniyle anneleri tarafından resim yapmaları yasaklandı.

Pes etmeyen ikizler, ailelerinden habersiz kimliklerini alarak bir resim kursuna kayıt yaptırdı ve yeteneklerini geliştirmeye başladı. Anne Gülistan Öztürk olayı şu sözlerle anlattı: "Kızlarımın bu resim yeteneğini 5’inci sınıftayken fark ettim. Hep öğretmenlerinden şikayet gelirdi. Ders sırasında sürekli resim çizerlerdi. Evde de çizerlerdi ve silgi tozlarını sürekli yere dökerlerdi. Ben yeteneklerini fark etmediğim için hep kızardım. Bir gün benden habersiz kimliklerini alarak halk eğitim merkezinde kayıt yaptırmışlar. Ben yoldan geçerken öğretmenleri beni gördü ve abla sen neden çocuklarını okula göndermiyorsun, halk eğitime neden gelmiyorlar deyince ben de durup çocuklarıma baktım. Ben de hocaya dedim, çocuklarımı halk eğitime göndermiyorum, o da dedi ki abla gelip burada eğitim alıyorlar. Sonra çizimlerini bana gösterdiler. Anne bak biz bu çizimleri yapıyoruz, dediler, inanmadım. Daha sonra yanımda çizimleri yaptıktan sonra, bu kez destek oldum".

Merkez desteği ve özel sınıf

Rehabilitasyon merkezi müdürü Ali İmran Dayar, ikizlerle tanıştıktan sonra yeteneklerini keşfettiklerini belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce bu ikiz kızla tanıştık. Özel öğrenme güçlüğü problemi ile yanımıza geldiler. Zamanla yeteneklerini keşfettik ve bu yetenekleri arasında en belirgini resim çizme yeteneği olduğunu fark ettik. Yeteneklerinden dolayı onlara özel bir sınıf düzenledik. Bu özel sınıfta resimlerini icra ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Artık evdeki yasağı kaldıran anne, kızlarının en büyük destekçisi oldu. Öğretmenleri de ikizlerin sanatsal potansiyelini desteklemek için özel bir resim sınıfı açtı. Azra Sevinç ve Züleyha Öztürk ise başarısıyla ilgili, "13 yaşındayız, ikiz kardeşleriz. İkimizin de yeteneği aynı ve çizimlerimizle yeteneklerimizi daha da geliştireceğiz" dedi. Sanat sayesinde öğrenme güçlüğünü aşan ikizler, geleceğin sanatçıları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

