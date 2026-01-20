Sömestrde çocukları dijital ortama hapsetmeyin

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yarıyıl tatilinde ailelere ve öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Esen, çocukların tatili dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatı olarak değerlendirmelerini, dijital ortamlara hapsedilmemelerini önerdi.

Geniş aileyle etkin zaman önerisi

Esen, "Anneanne, babaanne, dede, kuzenler ile yelpazeyi genişleterek çocukların genç ve çocuk odalarına mahkûm olmadan, dijital ortama hapsedilmeden aile içinde yaşayarak birlikte etkinlikler yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin sürekli ödevlere boğulmaması gerektiğini vurgulayan Esen, çocukların bol bol aileleri ile vakit geçirmesi gerektiğini aktardı.

Güçlü Bağlar Mutlu Hatıralar projesiyle ailelere dört alanda etkinlik örnekleri yayınlandığını belirten Esen, "Tatili dijital ortamlardan uzak, geniş aile yelpazesi çerçevesinde vakit geçirilmesi gerektiğini" kaydetti. Esen, ailelere örnek video çekimleriyle etkinlik fikirleri sunduklarını, internet sitesinden bu örneklerin erişilebileceğini söyledi.

Esen ayrıca, "Tatiller bize yalnızca dinlenme fırsatı vermiyor; aynı zamanda yenilenme ve tekrar kendimizi motive etme fırsatı da sunuyor. Öğrenci ve velilerimize hitap ederek şunu özellikle ifade etmek istiyorum, tatil dönemi sadece bir ödevlendirme dönemi değildir. Zaten çocuklarımıza çok yoğun bir şekilde ödev vermeyeceğiz. Bu 15 günlük tatili öğrencilerimiz dinlenerek ve aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukları akademik bir süzgeçten geçirmeyin

Coşkun Esen, karnelere göre yargılamanın zararlarına dikkat çekti: "Çocuklarımızın karnelerini asla ve asla çocuklarımızın karakterine dönüştürmesinler. ‘Bu notlar nedir?’ diye başlayan cümleleri çocuklarımıza kurmasınlar. Bunun ikinci kanaat dönemi var, telafi etme fırsatları var. Çocuklarımızı akademik bir süzgeçten geçirmeyelim. Öğretmenlerimizin verdiği notlar ve öğrencilerimizin yazılılardan aldığı notlar, onların o anki başarısını değerlendiren notlardır, çocuğun karakterini değerlendirmez."

Esen, ailelere çocuklarıyla birlikte dışarıda zaman geçirme, tiyatroya gitme, birlikte oyun oynama ve aile ziyaretleri yapma çağrısı yaptı: "Çocuklarımız dijital yalnızlıktan kurtulsun ve ailenin içinde birey olmanın güzelliğini yaşasınlar." Öğretmenlerin de dinlenerek ikinci döneme daha motive ve hazır dönmesinin önemine vurgu yaptı ve "Şubat itibarıyla hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi özlüyor olacağız" dedi.

