Sömestrde çocukları dijital ortama hapsetmeyin

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 15 günlük sömestr tatilinde çocukların dijital cihazlardan uzak, geniş aileyle etkin vakit geçirmesini ve karnelere göre yargılanmamasını önerdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:07
Sömestrde çocukları dijital ortama hapsetmeyin

Sömestrde çocukları dijital ortama hapsetmeyin

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yarıyıl tatilinde ailelere ve öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Esen, çocukların tatili dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatı olarak değerlendirmelerini, dijital ortamlara hapsedilmemelerini önerdi.

Geniş aileyle etkin zaman önerisi

Esen, "Anneanne, babaanne, dede, kuzenler ile yelpazeyi genişleterek çocukların genç ve çocuk odalarına mahkûm olmadan, dijital ortama hapsedilmeden aile içinde yaşayarak birlikte etkinlikler yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin sürekli ödevlere boğulmaması gerektiğini vurgulayan Esen, çocukların bol bol aileleri ile vakit geçirmesi gerektiğini aktardı.

Güçlü Bağlar Mutlu Hatıralar projesiyle ailelere dört alanda etkinlik örnekleri yayınlandığını belirten Esen, "Tatili dijital ortamlardan uzak, geniş aile yelpazesi çerçevesinde vakit geçirilmesi gerektiğini" kaydetti. Esen, ailelere örnek video çekimleriyle etkinlik fikirleri sunduklarını, internet sitesinden bu örneklerin erişilebileceğini söyledi.

Esen ayrıca, "Tatiller bize yalnızca dinlenme fırsatı vermiyor; aynı zamanda yenilenme ve tekrar kendimizi motive etme fırsatı da sunuyor. Öğrenci ve velilerimize hitap ederek şunu özellikle ifade etmek istiyorum, tatil dönemi sadece bir ödevlendirme dönemi değildir. Zaten çocuklarımıza çok yoğun bir şekilde ödev vermeyeceğiz. Bu 15 günlük tatili öğrencilerimiz dinlenerek ve aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukları akademik bir süzgeçten geçirmeyin

Coşkun Esen, karnelere göre yargılamanın zararlarına dikkat çekti: "Çocuklarımızın karnelerini asla ve asla çocuklarımızın karakterine dönüştürmesinler. ‘Bu notlar nedir?’ diye başlayan cümleleri çocuklarımıza kurmasınlar. Bunun ikinci kanaat dönemi var, telafi etme fırsatları var. Çocuklarımızı akademik bir süzgeçten geçirmeyelim. Öğretmenlerimizin verdiği notlar ve öğrencilerimizin yazılılardan aldığı notlar, onların o anki başarısını değerlendiren notlardır, çocuğun karakterini değerlendirmez."

Esen, ailelere çocuklarıyla birlikte dışarıda zaman geçirme, tiyatroya gitme, birlikte oyun oynama ve aile ziyaretleri yapma çağrısı yaptı: "Çocuklarımız dijital yalnızlıktan kurtulsun ve ailenin içinde birey olmanın güzelliğini yaşasınlar." Öğretmenlerin de dinlenerek ikinci döneme daha motive ve hazır dönmesinin önemine vurgu yaptı ve "Şubat itibarıyla hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi özlüyor olacağız" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, YARIYIL TATİLİNDE AİLELER VE ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, YARIYIL TATİLİNDE AİLELER VE ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VEREREK, "ANNEANNE, BABAANNE, DEDE, KUZENLER İLE YELPAZEYİ GENİŞLETEREK ÇOCUKLARIN GENÇ VE ÇOCUK ODALARINA MAHKUM OLMADAN, DİJİTAL ORTAMA HAPSEDİLMEDEN AİLE İÇİNDE YAŞAYARAK BİRLİKTE ETKİNLİKLER YAPMALARINI ÖNERİYORUZ" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Belediyesi Personeline Acil Durum Eğitimi
2
Özulaş'tan 1000 İETT ÖHO Şoförüne Kapsamlı Trafik Güvenliği Eğitimi
3
Şanlıurfa'da Engel Tanımayan İkizlerin Resim Tutkusu
4
BUÜ 1001 Projelerinde Zirveye: 2025'te 10 Yeni Proje
5
Sömestrde çocukları dijital ortama hapsetmeyin
6
Niğde'de Okul Kantinlerine Özel Hijyen Eğitimi: 136 Personel Katıldı
7
Keçiören Belediyesi'nden 'Sağlıklı Zihin, Güçlü Beden' Sempozyumu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları