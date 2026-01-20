BUÜ 1001 Projelerinde Zirveye: 2025'te 10 Yeni Proje

ARDEB 1001 Programı'nda 2. Dönem Başarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2025 yılı 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2. dönem sonuçlarında önemli bir başarı elde etti.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açıklanan sonuçlara göre üniversitenin sunduğu 10 proje daha desteklenmeye hak kazandı. Yılın ilk döneminde kabul edilen 10 projenin ardından aynı performansı sürdüren BUÜ, projeleri desteklenen 99’u üniversite, toplam 108 kuruluş arasında Türkiye 9’uncusu oldu.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sonuçları değerlendirirken üniversitenin 23 araştırma üniversitesinden biri olmanın sorumluluğuyla hareket ettiğini belirtti ve bunun "seçkinler liginde" üst sıralara tırmanma kararlılığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Rektör Yılmaz, 2025 yılı genelindeki ivmeyi koruyarak ilk 10 kurum arasına girmenin üniversitenin akademik üretim kapasitesini ve niteliğini tescillediğini; nihai hedeflerinin bilim, proje ve Ar-Ge odaklı bir yapı inşa etmek olduğunu ifade etti.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Dünya genelinde ilk bin üniversite arasına girme vizyonuna ancak bu tür bilimsel proje ve akademik emekle ulaşılabilir. Yönetim olarak araştırmacıları teşvik etmeye ve altyapı imkânlarını güçlendirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Bu gurur tablosunun asıl mimarları farklı disiplinlerde özveriyle çalışan akademisyenlerimizdir. Hocalarımıza, Ar-Ge Koordinatörlüğümüze, Proje Ofisimize ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz"

Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın (ARDEB) açıkladığı listede desteklenen proje yürütücüleri arasında Prof. Dr. Abdullah Yalçın, Prof. Dr. Derya Yeşilbağ, Prof. Dr. Fatma Olcay Topaç, Prof. Dr. Mehmet Orhan, Prof. Dr. Murat Zencirkıran, Doç. Dr. Dilek Pirim, Dr. Öğr. Ü. Mehmet Kara, Dr. Öğr. Ü. Ömer Uysal, Arş. Gör. Berkcan Doğan ve Doktora Sonrası Araştırmacı Emine Gonca Tuna yer aldı.

Toplam 10 proje kabulü ile BUÜ, Türkiye genelinde en fazla proje desteği alan 9. yükseköğretim kurumu olma başarısını perçinledi.

