Niğde'de Okul Kantinlerine Özel Hijyen Eğitimi: 136 Personel Katıldı

Niğde’de okul kantinleri için düzenlenen hijyen eğitimine bu yıl 136 personel katıldı; amaç hijyen, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme bilincini artırmak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:51
Eğitim Programı ve Koordinasyon

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Eğitim İçeriği

Eğitimler, aşçılar, kantin personelleri ve gıda hazırlığında görev alan çalışanlar için düzenlendi. Programda; okul ortamında sunulan gıdaların hijyenik şartlarda hazırlanması, gıda güvenliği kurallarına uygunluk ve sağlıklı beslenme ilkeleri ele alındı.

Eğitimlerde, çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıklarının bireyin yaşamı boyunca etkili olduğu vurgulandı ve okullarda sunulan gıdaların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik olmasının önemi ön plana çıkarıldı.

Hedef ve İş Birlikleri

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve sağlıklı beslenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Katılım Verileri ve Amaç

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 2025 yılında 514 personelin katılım sağladığı eğitime bu yıl 136 personelin katıldığı bildirildi. Eğitimin, okul kantinlerinde görev yapan personelin bilgi ve farkındalık düzeyini artırarak öğrencilere sunulan hizmetin kalitesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

