Rektör Akkaya, BARÜ’lü 18 Akademisyeni 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesindeki Başarıları İçin Tebrik Etti

Rektör Akkaya, BARÜ’lü 18 akademisyeni tebrik etti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren 18 BARÜ akademisyenini düzenlenen kahvaltı programında ağırladı ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Program ve katılımcılar

Kahvaltı programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Said Ceyhan, Prof. Dr. Yafes Yıldız, Genel Sekreter Mesut Kasap ile Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı da katıldı. Rektör Akkaya, akademisyenlerle sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı ve BARÜ’nün uluslararası görünürlüğünü artıran katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Başarı belgeleri ve vurgulanan katkılar

Program sonunda Rektör Akkaya tarafından akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi. Toplantıda, nitelikli ve etki değeri yüksek yayınların üniversitenin akademik itibarına katkısına dikkat çekildi.

Listede yer alan BARÜ akademisyenleri

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Osman Gençel, Prof. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Azmi Erdoğan, Doç. Dr. Derviş Özkan, Doç. Dr. Ümit Tayfun, Doç. Dr. Abid Ustaoğlu, Doç. Dr. Ali Yaraş.

Fen Fakültesi: Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Prof. Dr. Zafer Ceylan, Prof. Dr. Murat Rakap, Doç. Dr. Parham Taslimi.

Bartın Orman Fakültesi: Prof. Dr. Deniz Aydemir, Doç. Dr. Ahmet Can.

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Doç. Dr. Yasin Özgürlük.

Rektör Akkaya ve üniversite yönetimi, bu tür uluslararası başarıların BARÜ’nün bilimsel görünürlüğünü artırmaya devam edeceğini vurguladı.

