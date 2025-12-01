Rektör Kızıltoprak Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi'nde Siyasi Tarih Dersi Verdi

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Siyaset Bilimi öğrencileriyle Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi'nde Siyasi Tarih dersini uygulamalı olarak işledi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:23
DPÜ öğrencileriyle kütüphane ortamında uygulamalı eğitim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle birlikte Kütahya Belediyesine bağlı Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi'ni ziyaret ederek Siyasi Tarih dersinin bir bölümünü burada gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kızıltoprak, öğrencileriyle birlikte kütüphanedeki eserleri inceleyerek ders kapsamında kütüphanelerin ortaya çıkış sürecini ve tarihi gelişimini anlattı. Ayrıca geçmişten günümüze dünyanın en önemli kütüphanelerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Ders sırasında Kızıltoprak, kütüphanelerin sadece bilgi deposu olmadığını vurgulayarak dünya siyasetindeki rolleri ve politikaları nasıl etkiledikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bu yaklaşım öğrencilere farklı bir öğrenme ortamı sundu.

Uygulamalı ders, katılımcıların kaynaklarla doğrudan etkileşime girmesini sağlayarak bilgi merkezlerinin tarih ve siyaset bilimi açısından taşıdığı önemi pekiştirdi.

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kütüphane çalışanlarına misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

