Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden lise öğrencilerine teknoloji ve sınav kaygısı semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik düzenlediği seminerle teknolojiyi doğru kullanma ve sınav kaygısı ile verimli ders çalışma stratejileri konularında rehberlik etti. Etkinlik, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Seminer, Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olup, Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Psikolog Şevval Kaya Yılmaz ile Sosyolog ve Eğitim Danışmanı Esra Şimşek Kızıltan tarafından verildi. Öğrenciler, uzmanlara merak ettiklerini sorma imkânı buldu.

Teknoloji bağımlılığına dair uyarılar ve öneriler

Psikolog Şevval Kaya Yılmaz, öğrencileri teknoloji kullanımında dikkatli olmaya çağırdı ve bağımlılığın belirtilerini anlattı. Uyarılarını ve önerilerini şöyle özetledi:

Psikolog Şevval Kaya Yılmaz: "Teknoloji doğru kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması halidir. Teknoloji başında harcanan vaktin giderek arttığında, teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığında, zamanın büyük çoğunluğunun fiilen ya da zihnen teknolojiyle geçirildiğinde, teknolojinin, günlük sorumlulukların yerine getirilmesini engellendiğinde teknoloji bağımlığı başlıyor. Buna karşı spor yapın, hobiler bulun, sohbet edin, arkadaşlarınızla yüz yüze aktiviteler planlayın"

Sınav kaygısını azaltan stratejiler

Sosyolog ve Eğitim Danışmanı Esra Şimşek Kızıltan, kaygı ve yanlış çalışma alışkanlıklarının gençlerin başarılarını olumsuz etkilediğini vurguladı ve projenin yaklaşımını anlattı:

Esra Şimşek Kızıltan: "Kaygı, dijital dikkat dağınıklığı ve yanlış çalışma alışkanlıkları birçok gencin başarısını gölgeliyor. Biz de ‘doğru yöntemle herkes zirveye ulaşabilir’ anlayışıyla yola çıktık. Projemiz, öğrencilerin önce kendilerini tanımasıyla başlıyor; dikkat yönetimi, kişiye uygun çalışma stratejileri, sınav kaygısıyla baş etme, planlama ve özgüven gibi temel alanlara odaklanıyoruz. Çoğu öğrenciden duyduğumuz "Ben aslında yapabiliyormuşum" sözü bizim için çok değerli. Çünkü bu proje sadece ders çalışmayı değil, özgüveni de güçlendiriyor. Kendini tanıyan ve nasıl çalışacağını bilen bir genç hem akademik hem kişisel hayatında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Amacımız yalnızca sınav başarısı değil; gençleri hayat boyu kullanabilecekleri bir çalışma kültürüyle tanıştırmak. Disiplin, farkındalık ve süreklilik için güçlü bir temel sunuyoruz"

Seminer, öğrencilerin akademik başarılarına ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen programlar kapsamında düzenlenmeye devam edecek.

