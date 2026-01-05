Şaphane MYO’dan Yunuslar İlk ve Ortaokulu’nda Sosyal Sorumluluk Etkinliği

Öğrencilere hem eğitici hem eğlenceli bir gün

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu (MYO) Sosyal Hizmet Bölümü ile AFAD Gönüllüleri işbirliğinde, Yunuslar İlk ve Ortaokulunda anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Şaphane Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu, Şaphane MYO Genç Ofisi ve AFAD gönüllülerinin katkılarıyla; Öğr. Gör. Salih Kalkan ve Gençlik Lideri Vahide Nur Kartal danışmanlığında düzenlendi.

Program kapsamında öğrencilere yönelik çocuk oyunları ve yüz boyama aktiviteleriyle keyifli anlar yaşatıldı. Ayrıca katılımcılara işaret dili ve afet bilinci konularında bilgilendirmeler yapılarak farkındalık kazandırıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte oynanan kartopu etkinliği, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

Organizasyon çerçevesinde öğrencilere kitap seti, kalem, solo test oyunu, kumbara, bileklik ve anahtarlık hediye edilerek hem eğitici hem de eğlenceli içerikler sunuldu. Program, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğr. Gör. Salih Kalkan, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Okul Müdürü Ramazan Karabacaka, Gençlik Lideri Vahide Nur Kartala, öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, Bu etkinlikle öğrenciler hem eğlendi hem de unutulmaz hatıralar biriktirdi ifadelerini kullandı.

ŞAPHANE MYO’DAN SOSYAL SORUMLULUK ETKİNLİĞİ