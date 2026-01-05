DOLAR
Şaphane MYO’dan Yunuslar İlk ve Ortaokulu’nda Sosyal Sorumluluk Etkinliği

DPÜ Şaphane MYO ve AFAD gönüllüleri Yunuslar İlk ve Ortaokulu’nda çocuk oyunları, yüz boyama, işaret dili ve afet bilinci etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:24
Öğrencilere hem eğitici hem eğlenceli bir gün

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu (MYO) Sosyal Hizmet Bölümü ile AFAD Gönüllüleri işbirliğinde, Yunuslar İlk ve Ortaokulunda anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Şaphane Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu, Şaphane MYO Genç Ofisi ve AFAD gönüllülerinin katkılarıyla; Öğr. Gör. Salih Kalkan ve Gençlik Lideri Vahide Nur Kartal danışmanlığında düzenlendi.

Program kapsamında öğrencilere yönelik çocuk oyunları ve yüz boyama aktiviteleriyle keyifli anlar yaşatıldı. Ayrıca katılımcılara işaret dili ve afet bilinci konularında bilgilendirmeler yapılarak farkındalık kazandırıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte oynanan kartopu etkinliği, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

Organizasyon çerçevesinde öğrencilere kitap seti, kalem, solo test oyunu, kumbara, bileklik ve anahtarlık hediye edilerek hem eğitici hem de eğlenceli içerikler sunuldu. Program, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğr. Gör. Salih Kalkan, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Okul Müdürü Ramazan Karabacaka, Gençlik Lideri Vahide Nur Kartala, öğretmenlere ve üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, Bu etkinlikle öğrenciler hem eğlendi hem de unutulmaz hatıralar biriktirdi ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

