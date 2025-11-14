Şaphane ve Pazarlar'da 'Çiğ Süt Sağım Hijyeni' Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Süt Kayıt Sistemi yöneticisi, Şaphane ve Pazarlar ilçe tarım personeline çiğ süt sınıflandırma, kalite ve destekleme konularında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:13
Şaphane ve Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personele, "Çiğ süt sağım hijyeni" konulu eğitim verildi.

Eğitimi Kim Verdi?

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Süt Kayıt Sistemi yöneticisi tarafından düzenlenen eğitimde, ilçe müdürlüklerinde görevli personele uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

Eğitim Konuları

Çiğ inek sütünün sınıflandırılması ve kalite kriterleri: Süt sınıflandırma ölçütleri ve kalite parametreleri ele alındı.

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin mevzuat: Destekleme uygulamaları ve piyasa düzenlemelerine dair yasal çerçeve anlatıldı.

Yeni destekleme senaryosu: Güncel destek mekanizmaları ve uygulama senaryoları değerlendirildi.

Sözleşmeli üretim: Üreticide ve alıcıda sözleşmeli üretimin avantajları ve dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Sütün kalitesi ve hayvan ıslahı: Süt kalitesini etkileyen faktörler ile hayvan ıslahı uygulamalarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle, saha personelinin çiğ süt hijyeni ve kalite yönetimi konusundaki bilgi birikiminin güçlendirilmesi hedeflendi.

