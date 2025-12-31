Sarıgöl'de Çocuklar Anneleriyle Kilim Dokumayı Öğrendi

Aile Yılı Etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Şeyhdavutlar İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, anneleriyle birlikte okul sıralarında geleneksel kilim dokumayı deneyimledi.

Tüm öğrenciler, köyün önemli geçim kaynaklarından biri olan bu köklü el sanatını ilmek ilmek öğrenirken, sabrı, emeği ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu. Annelerle birlikte üretmenin getirdiği mutluluk etkinliğe damgasını vurdu.

Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar sadece kilim dokuma sürecini öğrenmekle kalmadı; aile içinde kültürel değerlerin nasıl yaşatıldığını da birebir gözlemledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Okul genelinde gerçekleştirilen bu etkinlikte anne-çocuk iş birliğiyle kültürel değerlerimiz yaşayarak öğrenildi. Günün sonunda hem annelerin hem de öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Aile, kültür ve eğitimin bir araya geldiği bu anlamlı etkinlik hafızalarda güzel bir anı olarak yer aldı. Çünkü kültür, en güzel hâliyle ailede başlar ve yaşayarak öğrenilir."

Etkinlik, katılımcıların memnuniyeti ve renkli görüntülerle sona erdi.

