DOLAR
42,95 -0,1%
EURO
50,45 -0,13%
ALTIN
5.930,47 1,19%
BITCOIN
3.802.351,16 -0,7%

Sarıgöl'de Çocuklar Anneleriyle Kilim Dokumayı Öğrendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Şeyhdavutlar İlkokulu'nda öğrenciler, Aile Yılı etkinliği kapsamında anneleriyle geleneksel kilim dokumayı öğrenerek kültürel mirası yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:49
Sarıgöl'de Çocuklar Anneleriyle Kilim Dokumayı Öğrendi

Sarıgöl'de Çocuklar Anneleriyle Kilim Dokumayı Öğrendi

Aile Yılı Etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Şeyhdavutlar İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, anneleriyle birlikte okul sıralarında geleneksel kilim dokumayı deneyimledi.

Tüm öğrenciler, köyün önemli geçim kaynaklarından biri olan bu köklü el sanatını ilmek ilmek öğrenirken, sabrı, emeği ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu. Annelerle birlikte üretmenin getirdiği mutluluk etkinliğe damgasını vurdu.

Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar sadece kilim dokuma sürecini öğrenmekle kalmadı; aile içinde kültürel değerlerin nasıl yaşatıldığını da birebir gözlemledi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Okul genelinde gerçekleştirilen bu etkinlikte anne-çocuk iş birliğiyle kültürel değerlerimiz yaşayarak öğrenildi. Günün sonunda hem annelerin hem de öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Aile, kültür ve eğitimin bir araya geldiği bu anlamlı etkinlik hafızalarda güzel bir anı olarak yer aldı. Çünkü kültür, en güzel hâliyle ailede başlar ve yaşayarak öğrenilir."

Etkinlik, katılımcıların memnuniyeti ve renkli görüntülerle sona erdi.

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SARIGÖL’DE ÖĞRENCİLER, ANNELERİYLE BİRLİKTE OKUL SIRALARINDA...

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SARIGÖL’DE ÖĞRENCİLER, ANNELERİYLE BİRLİKTE OKUL SIRALARINDA GELENEKSEL KİLİM DOKUMAYI ÖĞRENEREK KÜLTÜREL MİRASI YAŞAYARAK TANIDI.

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SARIGÖL’DE ÖĞRENCİLER, ANNELERİYLE BİRLİKTE OKUL SIRALARINDA...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullu Öğrencilerin Yeni Yıl Kartları Turgutlu'da Şehit Ailelerini ve Gazileri Duygulandırdı
2
Sarıgöl'de Çocuklar Anneleriyle Kilim Dokumayı Öğrendi
3
Düzce'de Yığılca'da Okullar 31 Aralık 2025'te Tatil
4
Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
5
Bingöl'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
6
Anadolu Üniversitesi'nde ÜYEP Sınavı ile Üstün Yetenekler Keşfediliyor
7
Bilecik'te Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları