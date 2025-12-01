SCÜ'de 'Atölye İletişim' açıldı — İletişim Fakültesi uygulamalı eğitimi güçlendiriyor

SCÜ'de 'Atölye İletişim' açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerin gazetecilik, radyo-televizyon ve sinema alanlarında uygulamalı eğitim alacağı Atölye İletişim'i düzenlenen törenle hizmete sundu. Proje, fakülte konferans salonunda gerçekleştirilen programla tanıtıldı.

Açılış ve katılımcılar

Açılışa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, rektör yardımcıları, kentte görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Tanıtım programında atölyenin amaçları ve çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

Atölyenin sunduğu imkânlar

Oluşturulan Atölye İletişim salonu, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak teknik altyapı ve uygulama alanları ile dikkat çekiyor. Proje, teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesini hedefliyor.

Rektör Şengönül: «Burada bir emek var»

Prof. Dr. Ahmet Şengönül, öğrencilerin uygulamalı eğitim gördüklerini vurgulayarak şunları söyledi: «Biz her türlü desteği veririz. Yeter ki her zaman halkımıza doğru iletilsin. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversitede bir emek var. Bu emeğin küçümsenmesi ve ötelenmesi üzücü bir durum. Bu amaçla da bu ‘Atölye İletişimi’ kurmak istedik. Ayrıca öğrencilerimizin teorik olarak öğrendiklerini uygulamalı olarak da görüyorlar. Ben iletişim fakültesini eğlenceli görüyorum. Çağımız, medya iletişim çağı ve herkes cep telefonundan yapılanı görebiliyor. Öğrencilerimin bu verimli faydalı ve eğlenceli eğitim bir parçası olmalarından mutluluk duyuyorum. Burası sadece bir ders değil, uygulamalı olarak da eğitim görüyorsunuz.»

Dekan Gülmez: 'Takım ruhu öne çıkacak'

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez ise projenin ekip çalışmasına katkısını vurgulayarak, «Takım ruhunu ve ekip ruhuna büyük katkı sağlayacak. Donanımımız ne kadar güçlü olursa o kadar güzel eserler çıkarırız. Sadece fakültemizin değil Sivas ve Sivas halkının tanımındayız. Bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi bu ekiple birlikte yapacağız. 300 kişilik bir ekibimiz var herkese teşekkür ediyorum» dedi.

