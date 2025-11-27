Sıdıka Aydın: Gazze’de Her Gün Bir Anne Evladını Toprağa Veriyor

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Gazze’deki katliama dikkat çekerek Filistinli kadınların direncinin insanlığın sınavı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:43
'Gazze'nin kadınları kalbimizin sesi' başlıklı toplantı Adana'da düzenlendi

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’ın katılımıyla düzenlenen "Gazze’nin kadınları kalbimizin sesi" alt başlıklı teşkilat toplantısı, Adana Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Program, Gazze’de yaşanan soykırım ve işgale dikkat çekmek amacıyla öğrencilerin çizdiği resimlerin yer aldığı sergi ziyaretiyle başladı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Nazlı Çeri, açılış konuşmasında kadınların sendikal hayattaki yükselişine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kadınların sesi artık örgütlü yapılar içinde daha güçlü duyuluyor. Emek mücadelemizin merkezinde kadınlar var ve bu güç her geçen gün büyüyor. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Eğitimciler olarak, şiddet karşıtı bilinci topluma yayma sorumluluğumuzun farkındayız. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; bu ülkenin geleceğini inşa edenler, fedakarlığın sessiz kahramanları olan öğretmenlerdir. Biz de onların sesi, nefesi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Ardından kürsüye çıkan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, teşkilatın dönüşümüne değinerek önemli bir gelişmeyi paylaştı: "Bugün sendikal tarihimiz adına özel bir gün. İlk kez kadın üyelerimizin sayısı erkek üye sayımızı geçti. Bu sadece bir rakam değil, kadınların eğitime, sendikal sürece ve toplumsal dönüşüme katkısının somut bir göstergesidir. Kadın emeğinin görünür olması, sendikal mücadelemizin zenginliğini artırıyor."

Sarıgeçili, ayrıca yapılan yeni yapılanmaya göre Memur-Sen Adana Kadınlar Komisyonu Başkanlığının artık Nazlı Çeri tarafından yürütüleceğini belirterek kendisine başarı dileklerini iletti: "Kendisinin enerjisi, birikimi ve güçlü duruşuyla önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Programda Ayşe Betül Yüksel, Gazzeli bir annenin Müslümanlara yönelik yardım çağrısını içeren mektubunu duygu dolu bir sesle okudu. Bu sırada salonda derin bir sessizlik hakim oldu ve birçok katılımcı duygulandı.

Toplantının son konuşmasını yapan Sıdıka Aydın, Gazze’deki katliama dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze’de her gün bir anne evladını toprağa veriyor, her gün bir kadın dünyaya haykırıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’ Biz buradayız ve duyuyoruz. Filistinli kadınların sabrı, direnci, bize insanlığın onurunu yeniden hatırlatıyor. Onların mücadelesi sadece bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın sınavıdır."

Aydın, sendikal çalışmalara ilişkin olarak da kadın eğitimcilerin sahadaki ihtiyaçlarını dinlemenin önemine işaret etti: "Kadın eğitimcilerin yükü çoğu zaman görünmez. Evde, okulda, toplumda çok yönlü bir emek veriyorlar. Biz bu emeği güçlendirmek, desteklemek ve görünür kılmak için sahadayız. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu olarak, kadınların karar mekanizmalarındaki etkisini artırmaya kararlıyız."

Toplantı, istişarelerin ardından günün hatırasına aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

