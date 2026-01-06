Sığırtmaçlı İlkokulu'na iki akıllı tahta ile teknoloji hamlesi

Eğitimde görsellik ve etkileşim ön planda

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı İlkokulu’na kazandırılan iki adet akıllı tahta, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Eğitimde teknolojik altyapının güçlendirilmesi amacıyla okula kurulan akıllı tahtaların, derslerin daha verimli, görsel ve etkileşimli şekilde işlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Akıllı tahtalar sayesinde öğrencilerin derse olan ilgisinin ve öğrenme motivasyonunun artması bekleniyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak konuyla ilgili şöyle dedi:

"Akıllı tahtalar, derslerin daha verimli, daha görsel ve daha etkileşimli işlenmesine imkân sağlayarak öğrencilerimizin öğrenme motivasyonunu ve başarısını artıracaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına yapılan bu çalışmanın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nitelikli eğitim almasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin."

Okul yönetimi ve öğretmenler, eğitime sağlanan bu teknolojik desteğin öğrencilerin akademik başarısına olumlu yansıyacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

