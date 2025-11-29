Siirt’te "Veli Buluşması"nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesi'nde

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Veli Buluşmaları’nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde yürütülen "Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü Veli Buluşmaları" projesinin altıncı hafta toplantısı, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, paydaşlar olarak okul aile birliği başkanını, okul müdürünü ve muhtarla bir araya gelerek bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Saz, "Velilerimizden güzel dönüşler aldık. Sorular soruldu, eğitim programlarıyla, Türkiye yüzyılı maaruf modeliyle ilgili, görüşlerimizi bildirdik. Özellikle ulasılabilirliği ön plana koyduk. Neden bu projeyi başlattık. Öğrenci velilerimizin okulla ilgili genel olarak Siirt’le ilgili görüşlerini aktarma fırsatı oluyor. Yapacaklarımızı kısa, orta ve uzun vadede anlatıyoruz. Sene sonuna kadar köy, belde, mezra demeksizin çalışmalarımızı bir üst çıtaya yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Malik Kaçar, velilerden talep ve şikayetleri aldıklarını, yaklaşık 80 velinin toplantıya katıldığını ifade etti.

Velilerden Mahfuz Yılmaz, bugünkü toplantıdan gayet memnun ayrıldığını sile getirerek, "Velilerimizin birinci ağızdan il milli eğitimin en üst makamıyla buluşabilmesi, ulaşabilmesi tabi ki ilin eğitim düzeyinin gelişmesinde büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.

