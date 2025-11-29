Siirt’te "Veli Buluşması"nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesi'nde

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Veli Buluşmaları'nın 6.'sı Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapıldı; İlhan Saz, Malik Kaçar ve veliler eğitim hedefleri ile talepleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:00
Siirt’te "Veli Buluşması"nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesi'nde

Siirt’te "Veli Buluşması"nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesi'nde

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Veli Buluşmaları’nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde yürütülen "Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü Veli Buluşmaları" projesinin altıncı hafta toplantısı, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, paydaşlar olarak okul aile birliği başkanını, okul müdürünü ve muhtarla bir araya gelerek bu buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Saz, "Velilerimizden güzel dönüşler aldık. Sorular soruldu, eğitim programlarıyla, Türkiye yüzyılı maaruf modeliyle ilgili, görüşlerimizi bildirdik. Özellikle ulasılabilirliği ön plana koyduk. Neden bu projeyi başlattık. Öğrenci velilerimizin okulla ilgili genel olarak Siirt’le ilgili görüşlerini aktarma fırsatı oluyor. Yapacaklarımızı kısa, orta ve uzun vadede anlatıyoruz. Sene sonuna kadar köy, belde, mezra demeksizin çalışmalarımızı bir üst çıtaya yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Malik Kaçar, velilerden talep ve şikayetleri aldıklarını, yaklaşık 80 velinin toplantıya katıldığını ifade etti.

Velilerden Mahfuz Yılmaz, bugünkü toplantıdan gayet memnun ayrıldığını sile getirerek, "Velilerimizin birinci ağızdan il milli eğitimin en üst makamıyla buluşabilmesi, ulaşabilmesi tabi ki ilin eğitim düzeyinin gelişmesinde büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.

"SİİRT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ BULUŞMALARI PROJESİ" KAPSAMINDA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ’NDE...

"SİİRT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ BULUŞMALARI PROJESİ" KAPSAMINDA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ’NDE 6.’SI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

VELİLERDEN MAHFUZ YILMAZ, BUGÜNKÜ TOPLANTIDAN GAYET MEMNUN AYRILDIĞINI SİLE GETİREREK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minikler eTwinning ile Zeytinin Ağaçtan Sofraya Yolculuğunu Öğrendi
2
YKS’ye girecek olan engelliler için yeni karar: Ek süre verilecek
3
Siirt’te "Veli Buluşması"nın 6.’sı Atatürk Anadolu Lisesi'nde
4
İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı: Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıktı
5
Eskişehir'de Dijital Farkındalık ve Siber Güvenlik Eğitimi
6
BAU'da 'Kırık Tabaklar' Sergisi: Filistin Yemekleriyle Dayanışma
7
Uşak'ta Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?