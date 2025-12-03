Simav'da 54 Sera Çalışanına KADES Tanıtımı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma, Çitgöl Beldesi'ndeki 54 sera çalışanına KADES kullanımı, hakları ve başvuru yolları hakkında bilgilendirme yaptı.