Simav'da 54 Sera Çalışanına KADES Tanıtımı
Çitgöl'de jandarmadan bilgilendirme
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Simav ilçesi Çitgöl Beldesi çiçek serasında çalışan 54 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlik, Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kanun kapsamında gerçekleştirildi. Programda KADES'in kullanım amacı ve sağladığı hızlı destek mekanizması detaylarıyla anlatıldı.
Kadınlara ayrıca hakları ve başvuru yolları konusunda da bilgilendirme sunuldu.
