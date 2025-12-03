Simav'da 54 Sera Çalışanına KADES Tanıtımı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma, Çitgöl Beldesi'ndeki 54 sera çalışanına KADES kullanımı, hakları ve başvuru yolları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:30
Çitgöl'de jandarmadan bilgilendirme

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Simav ilçesi Çitgöl Beldesi çiçek serasında çalışan 54 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik, Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kanun kapsamında gerçekleştirildi. Programda KADES'in kullanım amacı ve sağladığı hızlı destek mekanizması detaylarıyla anlatıldı.

Kadınlara ayrıca hakları ve başvuru yolları konusunda da bilgilendirme sunuldu.

