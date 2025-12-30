Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Yıl Sonu Faaliyetlerini Değerlendirdi

Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Değerlendirildi

Yıl sonu faaliyetleri, akademik ve fiziki gelişim masaya yatırıldı

Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitenin yıl sonu faaliyetleri ile akademik, idari ve fiziki gelişim süreci kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin akademik, idari ve fiziki alanlarda kaydettiği gelişmeler ile Bayburt’a sağladığı katkılar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Sunumda ayrıca üniversitenin şehirle bütünleşmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Toplantıda söz alan Vali Mustafa Eldivan, üniversitenin ilin eğitim, bilim ve sosyal gelişimine sunduğu katkıların önemine dikkat çekti ve gelişimde emeği geçen akademik ile idari personele teşekkür etti. Eldivan, üniversite-şehir iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Katılımcılar

Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, kurum amirleri ile kurul üyeleri katıldı.

